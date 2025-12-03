Cricket Logo
क्राइस्टचर्च टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर न्यूजीलैंड की टीम, वेस्टइंडीज 167 रनों पर ढेर; जैकब डफी ने खोला पंजा

संक्षेप:

क्राइस्टचर्च में जारी पहले टेस्ट मैच में दो दिन के खेल के बाद मेजबान न्यूजीलैड की टीम ड्राइविंग सीट पर है। वेस्टइंडीज की टीम 167 रनों पर ढेर हो गई, जिसमें जैकब डफी ने पंजा खोला। न्यूजीलैंड ने 231 रन ही बनाए थे।

Wed, 3 Dec 2025 01:09 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच जारी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के दो दिन का खेल समाप्त हो चुका है। दो दिन के खेल के बाद मेजबान न्यूजीलैंड की टीम ड्राइविंग सीट पर है। वेस्टइंडीज के खिलाफ कीवी टीम 231 रन पर ढेर जरूर हो गई थी, लेकिन कैरेबियाई टीम को अच्छी शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने 167 रनों पर रोक दिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने इस मैच में 64 रनों की बेसकीमती बढ़त हासिल कर ली थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पेसर जैकब डफी का कहर देखने को मिला, जिन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए।

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला काफी हद तक सही साबित भी हुआ था, क्योंकि मेजबान टीम पहली पारी में 231 रनों पर ढेर हो गई थी। कीवी टीम के लिए केन विलियमसन ने 52 रनों की पारी खेली थी, जबकि 47 रन माइकल ब्रेसवेल ने बनाए थे। 29 रन टॉम ब्लंडेल के बल्ले से निकले थे। वेस्टइंडीज की तरफ से केमार रोच, जेडेन सील्स, ओजाय शील्ड्स और जस्टिन ग्रीव्स ने दो-दो विकेट निकाले थे। एक-एक सफलता रोस्टन चेज और जोहनन लहाने को मिली।

वहीं, जब कैरेबियाई टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो 10 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। हालांकि, तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन इसके बाद विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया और 67 रनों के भीतर 8 विकेट वेस्टइंडीज ने खो दिए। शाई होप ने 56 और तेजनारायण चंद्रपॉल ने 52 रनों की पारी खेली। दो और बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूने में सफल हुए, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने निराश किया। वेस्टइंडीज के लिए 5 विकेट जैकब डफी, 3 विकेट मैट हेनरी और 2 विकेट जैकरी फॉल्क्स ने चटकाए।

न्यूजीलैंड की दूसरी पारी शुरू हो गई है और 32 रन बिना कोई विकेट खोए बना लिए हैं। बढ़त 96 रनों की हो चुकी है। कप्तान टॉम लैथम 14 और डेवन कॉनवे 15 रन बनाकर नाबाद हैं। अगर वेस्टइंडीज की टीम ने कीवी टीम को जल्दी नहीं रोका तो फिर मैच कैरेबियाई टीम के हाथ से निकल जाएगा।

