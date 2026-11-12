न्यूजीलैंड की वनडे टीम में बदलाव, 2 धाकड़ खिलाड़ियों की हुई एंट्री; हो सकता है डेब्यू
न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बीच स्क्वॉड में बदलाव किए हैं। कीवी टीम ने आखिरी दो वनडे से पहले टीम में दो धाकड़ खिलाड़ियों को जोड़ा है। ब्रेट रैंडेल को डेब्यू का भी मौका मिल सकता है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार, 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला जाना है। इस मैच से पहले मेजबान टीम ने अपने स्क्वॉड में बदलाव किए हैं। ब्रेट रैंडेल को आखिरी दो वनडे के लिए स्क्वॉड में जोड़ा गया है, उन्हें पहली बार न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम में चुना गया है। वहीं जोश क्लार्कसन को पांचवें और आखिरी वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया है। खिलाड़ियों की चोट से परेशान न्यूजीलैंड की टीम ने उम्मीद जताई है कि ब्रेट रैंडेल को भारत के खिलाफ चौथे वनडे में डेब्यू का भी मौका मिल सकता है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में फिलहाल टीम इंडिया 2-0 से आगे चल रही है। हैमिल्टन में खेला गया तीसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ा था, इससे पहले टीम इंडिया ने दोनों मुकाबले जीते थे।
ब्रेट रैंडेल खेल चुके हैं 145 मैच
31 साल के ब्रेट रैंडेल न्यूजीलैंड के एक अनुभवी गेंदबाज हैं, उन्हें 145 प्रोफेशनल मैच खेलने का अनुभव है। वह न्यूजीलैंड ए के लिए 5 मैच भी खेल चुके हैं। ऐसे में कीवी टीम की नजरें उन्हें सीधा भारत के खिलाफ चौथे वनडे में मौका देने पर है। हाल ही में वह डर्बीशायर के साथ काउंटी चैंपियनशिप खेलकर लौटे हैं।
न्यूजीलैंड अपने कई मुख्य खिलाड़ियों की चोट की चिंताओं से जूझ रही है, जिसमें पेसर लॉकी फर्ग्यूसन और ब्लेयर टिकनर शामिल हैं। इसके अलावा, उनके कई रेड-बॉल स्टार्स भी हैं जो अभी भारत के खिलाफ आने वाली दो मैचों की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज की तैयारी कर रहे हैं।
न्यूजीलैंड के कोच ने कहा रैंडेल इसके हकदार
न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि रैंडेल अपने पहले कॉल-अप के हकदार थे और उनका मानना है कि अगर उन्हें सिलेक्शन मिलता है तो 31 साल के रैंडेल बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
वाल्टर ने कहा, "हम ब्रेट के लिए बहुत खुश हैं, वह पिछले कुछ समय से डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने यह मौका हासिल किया है। पूरी सीरीज में कुछ मूवमेंट हुए हैं इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि हम ब्रेट और जोश को ला पाए। इस वीकेंड मौसम अच्छा लग रहा है इसलिए उम्मीद है कि हम सीरीज को अच्छे से खत्म करेंगे।"
आखिरी दो वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम
चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम
मिशेल सेंटनर (C),फिन एलन,माइकल ब्रेसवेल,क्रिस्टियन क्लार्क,जैकब डफी,मैट फिशर,डीन फॉक्सक्रॉफ्ट,मिच हे (WK),मैट हेनरी,काइल जैमीसन,निक केली,ब्रेट रैंडेल,टिम सीफर्ट (WK),विल यंग
पांचवें वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम
मिशेल सेंटनर (C),फिन एलन,माइकल ब्रेसवेल,क्रिस्टियन क्लार्क,जोश क्लार्कसन,जैकब डफी,मैट फिशर,डीन फॉक्सक्रॉफ्ट,मिच हे (WK),निक केली,ब्रेट रैंडेल,टिम सीफर्ट (WK),ब्लेयर टिकनर,विल यं
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें