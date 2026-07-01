न्यूजीलैंड की वनडे टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका; जैकब डफी की हुई वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। एक नए खिलाड़ी को मौका मिला है, जबकि धाकड़ तेज गेंदबाज जैकब डफी की वनडे टीम में वापसी हो गई है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी महीने खेली जाने वाली 5 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। एक नए खिलाड़ी को पहली बार टीम में चुना गया है, जबकि धाकड़ तेज गेंदबाज जैकब डफी की वापसी हो गई है। मैट फिशर को पहली बार वनडे टीम में मौका मिला है। 11 जुलाई से यह सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें कुछ खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वे अमेरिका में जारी मेजर लीग क्रिकेट का हिस्सा हैं। इनमें रचिन रविंद्र का नाम भी शामिल है।
पहली बार वनडे टीम का हिस्सा बने 26 वर्षीय मैट फिशर की बात करें तो उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। 25 मैचों में उन्होंने 43 विकेट अपने नाम किए हैं। वे इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने टेस्ट मैच खेला था, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ अप्रैल 2026 में टी20 इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के बाद जैकब डफी पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नजर आएंगे। वह अपने पहले बच्चे के जन्म की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेले थे।
ऐसा है न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक
जैकब डफी और मैट फिशर के अलावा पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्रिस्टियन क्लार्क, बेन सीयर्स और नैथन स्मिथ होंगे। मिचेल सैंटनर व्हाइट बॉल टीम के कप्तान बने हुए हैं। वे स्पिन विभाग में माइकल ब्रैसवेल, जयडेन लेनॉक्स और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के साथ होंगे। टॉम लैथम को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। न्यूजीलैंड की टीम के हेड कोच मैट फिशर और जैकब डफी को लेकर उत्साहित हैं।
स्पिनर लेनॉक्स अपने तीसरे विदेशी दौरे पर होंगे, जिन्होंने भारत में अच्छी गेंदबाजी की थी। उनके अलावा माइकल ब्रेसवेल और मार्क चैपमैन भी टीम में शामिल हैं, जिन्हें करीब 250 इंटरनेशनल मैचों का अनुभव है। काइल जैमीसन, मैट हेनरी और विल ओराउर्की इस सीरीज को मिस करने वाले हैं, क्योंकि वे 2026 के पहले हाफ में काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। इन्हें बोर्ड ने आराम दिया है। डेवॉन कॉनवे को छुट्टी दी गई है, जो हाल ही में पिता बने हैं।
न्यूजीलैंड की वनडे टीम इस प्रकार है
मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे, निक केली, टॉम लैथम (विकेटकीपर), जयडेन लेनॉक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, बेन सीयर्स, नैथन स्मिथ और विल यंग
इस पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले तीन मैच 11, 13 और 16 जुलाई को गयाना में खेले जाएंगे, जबकि अगले दो मैच 19 और 21 जुलाई को बारबाडोस में आयोजित होंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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