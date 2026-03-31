न्यूजीलैंड की वनडे और T20 टीम का ऐलान, पेस तिकड़ी की हुई वापसी; टॉम लैथम होंगे कप्तान
बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश में कीवी टीम को यह सीरीज अपने मुख्य खिलाड़ियों के बिना खेलनी होगी।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ अप्रैल-मई में खेली जाने वाली 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। अच्छी बात ये है कि तीन तेज गेंदबाजों की वापसी हो गई है, जो पिछले कुछ समय से चोटों का सामना कर रहे थे। इनमें मैट फिशर, विल राउरके और ब्लेयर टिकनर का नाम शामिल है। न्यूजीलैंड ने 15-15 सदस्यीय टीमों का ऐलान वनडे और टी20 सीरीज के लिए किया है, जो 17 अप्रैल से 2 मई तक चलने वाली है।
टेस्ट कैप्टन टॉम लैथम दोनों टीमों के कप्तान होंगे, क्योंकि मिचेल सैंटनर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने की वजह से उपलब्ध नहीं हैं। न्यूजीलैंड के कुछ और खिलाड़ी भी इस सीरीज़ में नहीं खेल पाएंगे, जो सभी फॉर्मेट में रेगुलर खेलते हैं, क्योंकि वे IPL या फिर PSL में बिजी हैं। ओ राउरके को बैक इंजरी थी, फिशर को शिन इंजरी और टिकनर एंकल इंजरी से परेशान थे। राउरके वनडे सीरीज खेलेंगे, जबकि फिशर टी20 टीम का हिस्सा होंगे। टिकनर दोनों टीमों में शामिल किए गए हैं।
हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि खिलाड़ियों को फिर से मुकाबले में देखना अच्छा लगा। वाल्टर ने कहा, "विल, ब्लेयर और मैट पिछले कुछ महीनों से मैदान पर वापस आने और सिलेक्शन की दौड़ में वापस आने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें उनका ग्रुप में वापस स्वागत करते हुए खुशी हो रही है।"
ऑफ स्पिन ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को व्हाइट-बॉल सेटअप में वापस बुलाया गया है, उन्होंने आखिरी बार अप्रैल 2024 में T20I खेला था। क्रिस्टियन क्लार्क और जेडन लेनोक्स को भी जनवरी में भारत के खिलाफ ऐतिहासिक विदेशी सीरीज जीत में शामिल होने के बाद आगे के मौके मिलने की उम्मीद है।
न्यूजीलैंड ODI टीम:
टॉम लैथम (C), मुहम्मद अब्बास, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेन क्लीवर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, निक केली, जेडन लेनोक्स, हेनरी निकोल्स, विल ओ'रूर्के, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग।
न्यूजीलैंड T20I टीम:
टॉम लैथम (C), केटीन क्लार्क, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेन क्लीवर, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, बेवन जैकब्स, निक केली, जेडन लेनोक्स, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ईश सोढ़ी, ब्लेयर टिकनर।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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