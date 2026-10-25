भारत से लगतार 2 मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड ने किए टीम में कई बदलाव, ये खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 से पहले अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। भारत ने सीरीज के पहले दो मुकाबलों में मेजबानों को धूल चटाकर 2-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा टी20 27 अक्टूबर को खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार, 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले कीवी टीम ने अपने स्क्वॉड में कई बदलाव किए हैं। लॉकी फर्ग्युसन तीसरा टी20 मिस करेंगे और चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए एक बार फिर टीम से जुड़ेंगे। इसके अलावा मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वह अब सीधा भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आएंगे। इसके अलावा भी न्यूजीलैंड की टीम में कई बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में-

न्यूजीलैंड की टीम में हुए कई बदलाव न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से पहले प्लान किए गए वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कई खिलाड़ियों को शिफ्ट किया जाएगा। लॉकी फर्ग्यूसन आज ऑकलैंड के लिए रवाना होंगे और ईडन पार्क और सेडन पार्क में होने वाले आखिरी दो T20I के लिए टीम में फिर से शामिल होंगे।

मैट हेनरी क्राइस्टचर्च में रहेंगे और 2 नवंबर को ऑकलैंड में ODI टीम के साथ मिलेंगे।

काइल जैमीसन मंगलवार को हेनरी स्टेडियम में होने वाले तीसरे T20I के बाद वेलिंगटन में रहेंगे और 31 अक्टूबर को सेलो बेसिन रिजर्व में कैंटरबरी के फोर्ड ट्रॉफी के दूसरे राउंड के लिए उपलब्ध रहेंगे, इससे पहले वह ODI सीरीज के लिए टीम में भी लौटेंगे।

ब्लेयर टिकनर गेम 3-5 के लिए वेलिंगटन में T20I टीम में शामिल होंगे, जबकि सेंट्रल स्टैग के उनके साथी जोश क्लार्कसन T20Is 4 और 5 के लिए ऑकलैंड में टीम में शामिल होंगे।

मैट फिशर सिर्फ तीसरे T20I के कवर के तौर पर टीम के साथ वेलिंगटन जाएंगे और बुधवार को लिंकन यूनिवर्सिटी में न्यूजीलैंड A टीम में वापस आएंगे।

भारत ने तिलक वर्मा (नाबाद 51 रन) के अर्धशतक और नीतिश कुमार रेड्डी (नाबाद 26 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 30 गेंद में 69 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत शुरूआती झटकों से उबरते हुए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड पर एक गेंद रहते चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। तिलक (26 गेंद, छह चौके, एक छक्का) और नीतिश कुमार (13 गेंद, एक चौका, एक छक्का) ने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली, जब टीम 15वें ओवर में 112 रन पर छह विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। लेकिन दोनों ने सूझबूझ और संयम से बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में छह विकेट पर 181 रन बनाकर भारत को पांच मैच की सीरीज में 2-0 से आगे कर दिया।