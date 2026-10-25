भारत से लगतार 2 मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड ने किए टीम में कई बदलाव, ये खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर
न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 से पहले अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। भारत ने सीरीज के पहले दो मुकाबलों में मेजबानों को धूल चटाकर 2-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा टी20 27 अक्टूबर को खेला जाएगा।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार, 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले कीवी टीम ने अपने स्क्वॉड में कई बदलाव किए हैं। लॉकी फर्ग्युसन तीसरा टी20 मिस करेंगे और चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए एक बार फिर टीम से जुड़ेंगे। इसके अलावा मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वह अब सीधा भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आएंगे। इसके अलावा भी न्यूजीलैंड की टीम में कई बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में-
न्यूजीलैंड की टीम में हुए कई बदलाव
न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से पहले प्लान किए गए वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कई खिलाड़ियों को शिफ्ट किया जाएगा। लॉकी फर्ग्यूसन आज ऑकलैंड के लिए रवाना होंगे और ईडन पार्क और सेडन पार्क में होने वाले आखिरी दो T20I के लिए टीम में फिर से शामिल होंगे।
मैट हेनरी क्राइस्टचर्च में रहेंगे और 2 नवंबर को ऑकलैंड में ODI टीम के साथ मिलेंगे।
काइल जैमीसन मंगलवार को हेनरी स्टेडियम में होने वाले तीसरे T20I के बाद वेलिंगटन में रहेंगे और 31 अक्टूबर को सेलो बेसिन रिजर्व में कैंटरबरी के फोर्ड ट्रॉफी के दूसरे राउंड के लिए उपलब्ध रहेंगे, इससे पहले वह ODI सीरीज के लिए टीम में भी लौटेंगे।
ब्लेयर टिकनर गेम 3-5 के लिए वेलिंगटन में T20I टीम में शामिल होंगे, जबकि सेंट्रल स्टैग के उनके साथी जोश क्लार्कसन T20Is 4 और 5 के लिए ऑकलैंड में टीम में शामिल होंगे।
मैट फिशर सिर्फ तीसरे T20I के कवर के तौर पर टीम के साथ वेलिंगटन जाएंगे और बुधवार को लिंकन यूनिवर्सिटी में न्यूजीलैंड A टीम में वापस आएंगे।
कैसा रहा IND vs NZ दूसरा टी20?
भारत ने तिलक वर्मा (नाबाद 51 रन) के अर्धशतक और नीतिश कुमार रेड्डी (नाबाद 26 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 30 गेंद में 69 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत शुरूआती झटकों से उबरते हुए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड पर एक गेंद रहते चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। तिलक (26 गेंद, छह चौके, एक छक्का) और नीतिश कुमार (13 गेंद, एक चौका, एक छक्का) ने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली, जब टीम 15वें ओवर में 112 रन पर छह विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। लेकिन दोनों ने सूझबूझ और संयम से बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में छह विकेट पर 181 रन बनाकर भारत को पांच मैच की सीरीज में 2-0 से आगे कर दिया।
कप्तान मिचेल सैंटनर (चार ओवर में 21 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से एक समय न्यूजीलैंड की टीम जीत की ओर बढ़ रही थी। पर तिलक ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए मैच उनके हाथों से छीन लिया। भारतीय गेंदबाजों ने पहले मैच की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन मेजबान टीम ने ग्लेन फिलिप्स (70) और बेवोन जैकब्स (56) के अर्धशतकों के बाद पांच विकेट पर 180 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। भारत के लिए शुरूआत इतनी अच्छी नहीं रही और टीम ने शुरू में लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। मध्यक्रम बल्लेबाज नमन धीर ने 31 रन, अभिषेक शर्मा ने 27 रन, संजू सैमसन ने 14 रन और अक्षर पटेल ने 11 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें