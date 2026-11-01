गलतियों से सबक लेकर न्यूजीलैंड ने की वापसी, लेकिन देरी का मलाल, भारत से सीरीज हारने के बाद बोले साइफर्ट
न्यूजीलैंड में खेली गई पांच मैचों की सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कीवी बैटर टिम साइफर्ट ने कहा कि हमने गलतियों से सीखकर वापसी की और आखिरी के दो मुकाबले जीते। हालांकि, हमें इस बात का मलाल रहेगा कि हम पहले ऐसा क्यों नहीं कर सके।
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट का मानना है कि पिछली गलतियों से सबक लेने और अहम मौकों का फायदा उठाने की रणनीति ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 शृंखला के आखिरी दो मुकाबलों में उनकी टीम की वापसी में अहम भूमिका निभाई। उन्हें हालांकि इस बात का मलाल है कि टीम ने ये सबक सीखने में देर कर दी, जिससे शृंखला का नतीजा बदलना संभव नहीं हो सका।
मेजबान न्यूजीलैंड ने रविवार को हैमिल्टन में खेले गए पांचवें और अंतिम टी-20 मुकाबले में सात विकेट से जीत दर्ज की। साइफर्ट 50 गेंद में 93 रन की तूफानी पारी खेलकर इस जीत के नायक रहे। वह एक बार फिर अपने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक से चूक गए, लेकिन न्यूजीलैंड ने भारत के 191 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।
आखिरी पलों में शुरुआती मैच जीतने में नाकाम रहे
भारतीय टीम शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर पांच मैचों की सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी थी। साइफर्ट ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, ''हमने पिछले मुकाबलों से काफी कुछ सीखा। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले और दूसरे मैच में हम जीत के करीब पहुंचे थे। जब मुकाबला निर्णायक मोड़ पर हो तो छोटे-छोटे मौकों का फायदा उठाना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और जिन पिचों पर हम खेले, उनके अनुरूप खुद को ढाला।'' उन्होंने कहा, ''शृंखला की शुरुआत में हमारा मुख्य लक्ष्य इसे जीतना था। पीछे मुड़कर देखें तो हमने क्राइस्टचर्च में अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन मुकाबलों के आखिरी पलों में जीत दर्ज करने में नाकाम रहे।''
अभिषेक और सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के कायल हुए टिम
उन्होंने कहा, ''क्राइस्टचर्च में खेले गए दोनों मैचों के बाद हम शृंखला में 2-0 से आगे हो सकते थे या परिणाम 1-1 से बराबर हो सकता था। आखिरी दो मैचों की जीत ने यह साबित किया कि पहले दो मुकाबलों में हम निर्णायक मौकों का फायदा उठाने से चूक गए थे।'' साइफर्ट ने शृंखला के तीसरे मैच में भारतीय टीम के दबदबे को भी स्वीकार किया। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने आक्रामक शतकीय पारी खेली थी, जबकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। भारत ने 40 गेंद शेष रहते छह विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली थी।उन्होंने कहा, ''वेलिंगटन में भारत ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमें उनकी बल्लेबाजी के लिए तालियां बजानी चाहिए। टी-20 क्रिकेट में कभी-कभी इस तरह के मुकाबले भी देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर हमारे लिए शृंखला अच्छी रही, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे जीत नहीं सके।''
गेंदबाजों की सराहना
साइफर्ट ने अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से तेज गेंदबाज एडम मिल्ने का जिक्र किया, जिन्होंने चार ओवर में 19 रन देकर चार विकेट हासिल किए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ''आजकल टी-20 क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए अपनी रणनीति में विविधता रखना जरूरी है। मिल्ने ने शानदार गेंदबाजी की और उनके बाद गेंदबाजी करने आए अन्य खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर यह हमारी टीम का शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन था।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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