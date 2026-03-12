होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
न्यूजीलैंड टी20 विश्व कप फाइनल तो शुरुआती आधे घंटे में ही हार गया था; सौरव गांगुली ने क्यों कहा?

Mar 12, 2026 05:29 pm IST
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का कहना है कि न्यूजीलैंड की टीम तो रविवार की शाम को साढ़े 7 बजते बजते तक ही विश्व कप फाइनल हार गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय अपने साथ मैच देख रहे लोगों से कह भी दिया था कि न्यूजीलैंड तो हार गई।

टी20 विश्व कप के दौरान भारतीय टीम का साफ दबदबा दिखा। पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम सिर्फ एक मैच हारी। वो था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 का मैच। लेकिन उस एक हार ने जैसे टीम को झकझोर दिया। उसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास है। न सिर्फ टीम फाइनल में पहुंची बल्कि 96 रनों के विशाल अंतर से न्यूजीलैंड को हरा दिया। कीवी टीम 19 ओवर ही खेल पाई लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का कहना है कि न्यूजीलैंड की टीम तो शाम साढ़े 7 बजे ही हार गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय अपने साथ मैच देख रहे लोगों से कह भी दिया था कि न्यूजीलैंड तो हार गई।

सौरव गांगुली ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि साढ़े 7 बजते बजते ही तय हो गया था कि इस मैच का क्या होना है। उन्होंने सैंटनर के फैसले को 'मुसीबतों का नुस्खा' करार दिया और अपने साथ मैच देख रहे लोगों से उसी वक्त कह दिया था।

सौरव गांगुली ने रेवस्पोर्ट्ज से कहा, ‘न्यूजीलैंड शाम साढ़े 7 बजे तक विश्व कप हार चुका था। कैसे कोई टीम भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए कह सकती है? ये मुसीबतों का नुस्खा था। मैच 7 बजे शुरू हुआ और साढ़े 7 बजे ही खत्म हो चुका था। मैंने अपने साथ मैच देख रहे लोगों से ये कह दिया था।’

गांगुली ने भारत की बल्लेबाजी क्षमता की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'भारत की बैटिंग को देखिए- ईशान, अभिषेक, संजू सैमसन, सूर्या, शिवम, तिलक, हार्दिक और अक्षर। और टीमें भारत से पहले बैटिंग कराना चाहती हैं! ये तबाही का नुस्खा है। और जब आपके पास बुमराह हो तो क्या कहने। मैच साढ़े 7 बजे तक खत्म हो चुका था।'

भारत में क्रिकेट प्रतिभाओं की प्रचूरता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टैलेंट पूल इतना मजबूत है कि इंडिया आसानी से टॉप क्वालिटी की दो टीमें उतार सकती है।

गांगुली ने कहा, 'जरा उन खिलाड़ियों के बारे में सोचिए जो अभी टीम में नहीं हैं तब आपको पता चलेगा कि वे कितने अच्छे हैं। श्रेयस अय्यर वाइट-बॉल का दिग्गज हैं, लेकिन इसके बाद भी वह टीम में नहीं था। सूर्यवंशी दुनिया की किसी भी टीम में जगह के काबिल है। जायसवाल को टीम में जगह ही नहीं मिली। गिल भी बाहर थे। आप आसानी से बहुत ही शानदार क्वॉलिटी की दो टीमें उतार सकते हैं।'

