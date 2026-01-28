Cricket Logo
भारतीय बल्लेबाजों की इस कमजोरी से कीवी दिग्गज हैरान, बोले- क्या वे खुद पर शक करने लगे हैं?

संक्षेप:

Jan 28, 2026 08:24 pm IST
क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इयान स्मिथ अब भी 2024 के आखिर में भारत में न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में 3-0 की ऐतिहासिक जीत को लेकर हैरान हैं और उनका मानना है कि हाल के दिनों में लाल गेंद की क्रिकेट में घरेलू मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के संघर्ष की बड़ी वजह स्पिन के खिलाफ घटती क्षमता रही है। खब्बू स्पिनर एजाज पटेल और मिचेल सैंटनर भारत में उस यादगार टेस्ट सीरीज की जीत के मुख्य सूत्रधार थे। इससे परिणाम से मेजबान टीम का 12 वर्षों से चला आ रहा अजेय क्रम टूट गया। बल्लेबाजी में रचिन रवींद्र और विल यंग ने अपने अधिक अनुभवी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया था।

'मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कर पाएंगे'

दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में दो मैचों की सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ किया। इस सीरीज में ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन के खिलाफ कमजोरियों को उजागर करते हुए कहर बरपाया था। स्मिथ ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि 2024 की टेस्ट सीरीज में जीत और इसी महीने की शुरुआत में मिली वनडे सीरीज की सफलता न्यूजीलैंड के लिए असाधारण उपलब्धियां हैं। न्यूजीलैंड के इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘‘यह एक शानदार उपलब्धि है। ईमानदारी से कहूं तो यह मेरे लिए भी हैरानी की बात थी (भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत)। मुझे नहीं लगा था कि वे ऐसा कर पाएंगे। हमारे कुछ प्रमुख खिलाड़ी अब पहले की तुलना में यहां ज्यादा खेलते हैं। मुझे लगता है कि स्पिन खेलने को लेकर उनका नजरिया बदला है।’’

'क्या स्पिन के खिलाफ शक करने लगे हैं?'

उन्होंने कहा, ‘‘पहले जब हम यहां आते थे तो स्पिन हमें पूरी तरह उलझा देती थी। आपके पास तब भी बेहतरीन स्पिनर थे और आज भी हैं। फर्क बस इतना है कि आधुनिक दौर के खिलाड़ी स्पिन के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाते हैं और इसलिए ज्यादा प्रभावी हो गए हैं।’’ भारत के खिलाफ हालांकि स्पिन गेंदबाजों ने ही सबसे प्रभावी प्रदर्शन किया। स्मिथ ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों का स्पिन के खिलाफ खेल कमजोर पड़ा है, लेकिन टीम के पास मौजूद प्रतिभा की गहराई को देखते हुए इसकी सटीक वजह बताना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि स्तर (स्पिन के खिलाफ खेल) गिरा है। आप अगर आंकड़ों को देखें तो यकीनन वे इसे अच्छी तरह खेलते हैं। यह कहना मुश्किल है कि क्या स्पिन के खिलाफ उनका आत्मविश्वास कम हुआ है या खुद पर शक करने लगे हैं। यह मुझे चौंकाता है क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जो हमारे समय में होती थी।’’

'हमारी प्रतियोगिता से खास कमाई नहीं'

स्मिथ को केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट जैसे सीनियर खिलाड़ियों के दुनिया भर की टी20 लीगों में खेलने के लिए न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय टीम के करार को छोड़ने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह फिन एलन जैसे 20 साल की उम्र के खिलाड़ी के ऐसा करने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह हालांकि रुकने वाला नहीं है। खासतौर पर न्यूजीलैंड में क्योंकि हमारे पास कोई आकर्षक टी20 लीग नहीं है। हमारी टी20 प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को कोई खास कमाई नहीं होती। ‘सुपर स्मैश’ से भी बड़ी आय नहीं होती। वे एक नयी प्रतियोगिता शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जो बात मुझे परेशान करती है, वह यह है कि खिलाड़ी बहुत कम उम्र में ही बाहर जा रहे हैं। जब आप विलियमसन, कॉनवे जैसे खिलाड़ियों की बात करते हैं तो अपने करियर के अंतिम दौर में हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देता। पैसा कमाइए, आपने इसका हक है लेकिन जब खिलाड़ी 20-25 साल की उम्र में ही ऐसा करने लगें, तो यह चिंता का विषय है।’’

