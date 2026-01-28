भारतीय बल्लेबाजों की इस कमजोरी से कीवी दिग्गज हैरान, बोले- क्या वे खुद पर शक करने लगे हैं?

संक्षेप: कीवी दिग्गज इयान स्मिथ का कहना है कि टेस्ट मैचों में भारतीय बल्लेबाजों का स्पिन गेंदबाजी के सामने कमजोर पड़ना आश्चर्यजनक है। कीवी टीम ने 2024 में भारत में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती थी।

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इयान स्मिथ अब भी 2024 के आखिर में भारत में न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में 3-0 की ऐतिहासिक जीत को लेकर हैरान हैं और उनका मानना है कि हाल के दिनों में लाल गेंद की क्रिकेट में घरेलू मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के संघर्ष की बड़ी वजह स्पिन के खिलाफ घटती क्षमता रही है। खब्बू स्पिनर एजाज पटेल और मिचेल सैंटनर भारत में उस यादगार टेस्ट सीरीज की जीत के मुख्य सूत्रधार थे। इससे परिणाम से मेजबान टीम का 12 वर्षों से चला आ रहा अजेय क्रम टूट गया। बल्लेबाजी में रचिन रवींद्र और विल यंग ने अपने अधिक अनुभवी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया था।

'मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कर पाएंगे' दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में दो मैचों की सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ किया। इस सीरीज में ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन के खिलाफ कमजोरियों को उजागर करते हुए कहर बरपाया था। स्मिथ ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि 2024 की टेस्ट सीरीज में जीत और इसी महीने की शुरुआत में मिली वनडे सीरीज की सफलता न्यूजीलैंड के लिए असाधारण उपलब्धियां हैं। न्यूजीलैंड के इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘‘यह एक शानदार उपलब्धि है। ईमानदारी से कहूं तो यह मेरे लिए भी हैरानी की बात थी (भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत)। मुझे नहीं लगा था कि वे ऐसा कर पाएंगे। हमारे कुछ प्रमुख खिलाड़ी अब पहले की तुलना में यहां ज्यादा खेलते हैं। मुझे लगता है कि स्पिन खेलने को लेकर उनका नजरिया बदला है।’’

'क्या स्पिन के खिलाफ शक करने लगे हैं?' उन्होंने कहा, ‘‘पहले जब हम यहां आते थे तो स्पिन हमें पूरी तरह उलझा देती थी। आपके पास तब भी बेहतरीन स्पिनर थे और आज भी हैं। फर्क बस इतना है कि आधुनिक दौर के खिलाड़ी स्पिन के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाते हैं और इसलिए ज्यादा प्रभावी हो गए हैं।’’ भारत के खिलाफ हालांकि स्पिन गेंदबाजों ने ही सबसे प्रभावी प्रदर्शन किया। स्मिथ ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों का स्पिन के खिलाफ खेल कमजोर पड़ा है, लेकिन टीम के पास मौजूद प्रतिभा की गहराई को देखते हुए इसकी सटीक वजह बताना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि स्तर (स्पिन के खिलाफ खेल) गिरा है। आप अगर आंकड़ों को देखें तो यकीनन वे इसे अच्छी तरह खेलते हैं। यह कहना मुश्किल है कि क्या स्पिन के खिलाफ उनका आत्मविश्वास कम हुआ है या खुद पर शक करने लगे हैं। यह मुझे चौंकाता है क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जो हमारे समय में होती थी।’’