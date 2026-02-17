न्यूजीलैंड ने सुपर-8 में मारी एंट्री, कनाडा के साथ-साथ अफगानिस्तान और यूएई की उम्मीदें खत्म
New Zealand Super 8 T20 World Cup: न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में एंट्री कर ली है। न्यूजीलैंड ने मंगलवार को ग्रुप डी मैच में कनाडा को करारी शिकस्त दी।
न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को ग्रुप डी मैच में कनाडा को 8 विकेट से रौंदा। युवराज सामरा के शतक के दम पर कनाडा ने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 174 रन का टारगेट दिया। जवाब में न्यजूीलैंड ने 15.1 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सुपर-8 राउंड में एंट्री कर ली है। न्यूजीलैंड के चार मैचों में 6 अंक हैं। साउथ अफ्रीका पहले ही ग्रुप डी से सुपर-8 का टिकट कटा चुका है। वहीं, कनाडा के साथ-साथ अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अगले चरण की उम्मीदें खत्म हो गईं। कनाडा को लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी है।
रचिन और फिलिप्स का चला बल्ला
कनाडा के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। साद बिन जफर ने तीसरे ओवर में विकेटकीपर टिम सीफर्ट (10 गेंदों में 6) का शिकार किया। हालांकि, सीफर्ट और फिन एलन (8 गेंदों में 21) में पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी हुई। एलन को डिलोन हेइलिगर ने चौथे ओवर में अपने जाल में फंसाया। इसके बाद, रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने बखूबी मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 146 रनों की अटूट साझेदारी की और न्यूजीलैंड को जीत की दहलीज पार कराई। रचिन ने 39 गेंदों में चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए। फिलिप्स के बल्ले से 36 गेदों में नाबाद 76 निकले। उन्होंने चार चौके और छह सिक्स ठोके।
सामरा ने ठोका ऐतिहासिक शतक
इससे पहले, कनाडा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 173 रन बटोरे। 19 साल के युवराज सामरा ने 65 गेंदों में करियर की सर्वश्रेष्ठ 110 रन की ऐतिहासिक पारी खेली उन्होंने तूफानी पारी के दौरान 11 चौके और छह छक्के जड़े। वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में शतक जमाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिकेट के शौकिन पिता बलजीत समरा ने उनका नाम धाकड़ भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम पर रखा था। पिछले साल मार्च में पदार्पण करने वाले समरा ने अपने 19वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में यह उपलब्धि हासिल की।
कनाडा के कप्तान ने 36 रन बनाए
सामरा अंतिम ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए। उनकी यह पारी टी20 वर्ल्ड कप में किसी एसोसिएट टीम के बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अहमद शहजाद के नाम था, जिन्होंने 2014 में 22 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि हासिल की थी। कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने 36, नवनीत धालीवाल ने 10 और निकोलस किरटन ने 2 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन और जेम्स नीशम ने एक-एक विकेट हासिल किया।
