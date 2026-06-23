महिला टी-20 विश्व कप 2026: श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने जीते अपने-अपने मुकाबले, जिंदा रखीं सेमीफाइनल की उम्मीदें
महिला टी-20 विश्व कप 2026 में ब्रिस्टल में खेले गए ग्रुप दो के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हराकर अपनी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। पहले तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद भी न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की।
कप्तान मेली केर के फिरकी के जादू के बाद इजी शार्प के अर्धशतक से गत चैंपियन न्यूजीलैंड ने मंगलवार को ब्रिस्टल में आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के करो या मरो के ग्रुप दो मुकाबले में स्कॉटलैंड को छह विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जीवित रखा है।
श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ हार के बाद टूर्नामेंट से जल्द बाहर होने का खतरा झेल रही न्यूजीलैंड की टीम ने 132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 रन तक तीन विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, शार्प (62 रन, 43 गेंद, आठ चौके, एक छक्का) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा ब्रूक हैलीडे (नाबाद 41, 38 गेंद, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी करके 18.2 ओवर में टीम का स्कोर चार विकेट पर 132 रन तक पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। इस जीत से न्यूजीलैंड की टीम चार मैच में दो जीत और दो हार से चार अंक के साथ अंक तालिका में इंग्लैंड (06 अंक) और वेस्टइंडीज (06) के बाद तीसरे स्थान पर है।
मैच में स्कॉटलैंड की ओर से कैथरीन ब्राइस (13 रन पर दो विकेट) और राशेल स्लेटर (22 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए। स्कॉटलैंड ने इससे पहले युवा सलामी बल्लेबाज डार्सी कार्टर के नाबाद अर्धशतक से सात विकेट पर 131 रन बनाए। डार्सी ने 52 गेंद में आठ चौकों और एक छक्के से नाबाद 72 रन की पारी खेलने के अलावा साथी सलामी बल्लेबाज कैथरीन फ्रेजर (07) के साथ पहले विकेट के लिए 51 और सारा ब्राइस (25) के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की। न्यूजीलैंड की ओर से मेली सबसे सफल गेंदबाजी रहीं जिन्होंने अपनी लेग स्पिन से 17 रन देकर तीन विकेट चटकाए। सोफी डिवाइन ने भी 19 रन देकर दो विकेट हासिल किए।
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद डार्सी ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले विकेट के लिए 7.1 ओवर में 51 रन जोड़े जिसमें फ्रेजर का योगदान सिर्फ सात रन का रहा। लिया ताहुहु (19 रन पर एक विकेट) ने फ्रेजर को सूजी बेट्स के हाथों कैच कराके अपना 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल किया। मेली ने इसके बाद विरोधी कप्तान कैथरीन ब्राइस (05) को आउट किया। डार्सी और सारा ने पारी को संभाला। डिवाइन ने सारा को पगबाधा करके इस साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने 22 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे। डार्सी ने जेस केर पर एक रन के साथ 37 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। मेली ने 19वां ओवर मेडन डालने के अलावा प्रियानाज चटर्जी (12) और पिपा स्प्रोल (00) के विकेट भी चटकाए।
श्रीलंका ने आयरलैंजड को 9 विकेट से हराया
एक अन्य मैच में श्रीलंका ने कप्तान चामरी अटापट्टू (नाबाद 106 रन, 61 गेंद, 17 चौके, दो छक्के) के नाबाद शतक की बदौलत आयरलैंड को नौ विकेट से रौंद दिया। आयरलैंड के 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चामरी के चौथे शतक और साथी सलामी बल्लेबाज इमेशा दुलानी (20 रन, 27 गेंद, तीन चौके) के साथ पहले विकेट की उनकी 98 रन की साझेदारी से 15.3 ओवर में एक विकेट पर 134 रन बनाकर जीत हासिल की।
इससे पहले आयरलैंड की शुरुआत खराब रही और टीम ने 19 रन तक ही तीन विकेट गंवा दिए। कप्तान और सलामी बल्लेबाजी गैबी लुइस ने 50 गेंद में आठ चौकों से 59 रन की पारी खेलकर टीम को पांच विकेट पर 130 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। गैबी ने लीह पॉल (20) के साथ चौथे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी भी की। एलिस टेक्टर (21 गेंद में नाबाद 28, तीन चौके) ने अंत में उपयोगी पारी खेलकर टीम का स्कोर 130 रन तक पहुंचाया।
श्रीलंका की ओर से मिताली अयोध्या, सुगंधिका कुमारी, चामरी और निलाक्षिका सिल्वा ने एक-एक विकेट चटकाया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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