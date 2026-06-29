न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को रौंदा, पहली बार ऐसे जीती सीरीज; 40 सालों का सूखा समाप्त

ENG vs NZ 3rd Test: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड टीम को 373 रनों के लक्ष्य मिला था। यह मैच नॉटिंघम के मैदान पर आयोजित हुआ।

टॉम लैथम की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड टीम ने इंग्लैंड से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। न्यूजीलैंड ने सोमवार को तीसरे टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को 160 रनों से रौंदा। यह नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में आयोजित हुआ। कीवी टीम ने दूसरे मैच में 253 रन जबकि इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में 115 रनों से विजयी परचम फहराया था। ऐसा पहली बार हुआ है, जब न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट हारने के बाद वापसी करते हुए तीन मैचों की सीरीज अपने नाम की। न्यूजीलैंड ने 40 सालों के बाद नॉटिंघम में टेस्ट जीतने का सूखा समाप्त किया है। न्यूजीलैंड ने इससे पहले 1984 में यहां इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया था। न्यूजीलैंड ने आखिरी टेस्ट में 370 रनों का टारगेट दिया। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी पांचवें दिन 51.2 ओवर में 212 रनों पर सिमट गई।

जेमी स्मिथ ने जड़ा अर्धशतक इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक रन विकेटकीपर जेमी स्मिथ ने बनाए। सातवें नंबर पर उतरे स्मिथ ने 91 गेंदों में आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 60 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से जाकारी फॉक्स ने तीन जबकि नाथन स्मिथ और मिचेल सैंटनर ने दो-दो विकेट लिए। बेन सियर्स ने एक विकेट चटकाया। नाथन ने पहली पारी में चार शिकार किए थे। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 438 का स्कोर बनाने के बाद इंग्लैंड को 354 रनों पर ढेर किया था और 84 रनों की बढ़त हासिल की। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी 288/9 के स्कोर पर घोषित की थी।

103/4 के स्कोर से शुरू की पारी इंग्लैंड ने सोमवार को दूसरी पारी 103/4 के स्कोर से आगे शुरू की। दिग्गज जो रूट 17 गेंदों में 18 रन बनाकर रन आउट हुए। वह अपने कल के स्कोर में सिर्फ 9 रन ही जोड़ पाए। एमिलियो गे ने 17 गेंदों में 10 रन जुटाए। गस एटकिंसन ने 70 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बटोरे। उनके और जेमी स्मिथ के बीच सातवें विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी हुई। जोफ्रा आर्चर और जोश टंग के बल्ले से दो-दो रन निकले। टंग रनआउट हुए। जेमी इंग्लैंड की ओर से आउट होने वाले आखिरी प्लेयर थे।

बेन स्टोक्स ने लिया रिटायरमेंट लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम ने सधी हुई शुरुआत की थी। बेन डकेट (36) और कप्तान बेन स्टोक्स (36) ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। फॉक्स ने स्टोक्स को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। यह स्टोक्स का इंटरनेशनल का आखिरी मैच है। उन्होंने मैच के दौरान संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी आखिरी पारी में 20 गेंद खेलीं, जिसमें दो चौके और दो छक्के लगाए। जेकब बेथेल का खाता नहीं खुला। हैरी ब्रूक नौ गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए।