Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर पर लगा 2 साल का बैन, मैच के बीच में ले रहे थे कोकीन

Apr 25, 2026 11:45 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर डग ब्रेसवेल पर 2 साल का बैन लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने काउंटी क्रिकेट के एक मैच के बीच कोकीन ली थी। नवंबर 2027 तक वह किसी भी तरह की क्रिकेट से दूर रहने वाले हैं।

न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर पर लगा 2 साल का बैन, मैच के बीच में ले रहे थे कोकीन

35 साल के ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल का 25 सितंबर, 2025 को चेम्सफोर्ड में समरसेट के साथ एसेक्स के मैच के दौरान कोकीन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। बाद में उन्होंने माना कि उन्होंने पहले दिन के खेल के बाद और दूसरे दिन से पहले सुबह तक ड्रग लिया था। ब्रेसवेल ने मैच के पहले दिन बॉलिंग की शुरुआत की थी और दो विकेट लिए थे, जिससे समरसेट का स्कोर 339-6 हो गया था। उन्होंने मैच में बैटिंग नहीं की, जिसे एसेक्स ने आखिरकार सात विकेट से जीत लिया। डग ब्रेसवेल के साथ कोकीन का ये दूसरा मामला है। वे पहले भी बैन झेल चुके हैं, लेकिन उसकी समय सीमा बहुत कम थी।

क्रिकेट रेगुलेटर को पिछले साल नवंबर में फेल टेस्ट के बारे में बताया गया और ब्रेसवेल ने 8 दिसंबर को जवाब देकर कोकीन लेने की बात कन्फर्म की। तीन हफ़्ते से भी कम समय बाद 28 दिसंबर को ब्रेसवेल ने प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। खेल से दूर होने के बावजूद, ब्लैक कैप्स के इस पूर्व खिलाड़ी पर दो साल का सस्पेंशन लगा दिया गया, जो उनके प्रोविजनल बैन की तारीख 24 नवंबर 2025 से लागू हो गई है, जो 23 नवंबर 2027 तक चलेगी। वे पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं।

ये भी पढ़ें:आज हो जाएगा IPL के लीग फेज का आधा सफर समाप्त, जानिए किस टीम की कैसी है हालत?

ब्रेसवेल ने सजा को स्वीकार कर लिया है। उधर, काउंटी ने एक बयान में कहा, "एसेक्स कन्फर्म कर सकता है कि डग ब्रेसवेल सितंबर 2025 में एक रूटीन ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए थे। क्लब क्रिकेट रेगुलेटर के दो साल की इनएलिजिबलिटी पीरियड लगाने के फैसले का सपोर्ट करता है। सभी कर्मचारियों को प्रोफेशनल कंडक्ट के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड पूरे करने होंगे। हालांकि, क्लब ब्रेसवेल के बर्ताव को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हम अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर के हिसाब से रिहैबिलिटेशन में उनका सपोर्ट करने के लिए कमिटेड हैं।"

यह नया बैन 2024 में हुए ड्रग्स उल्लंघन के बाद लगा है, जब न्यूज़ीलैंड में एक घरेलू टी20 मैच के बाद ब्रेसवेल को कोकीन के लिए पॉज़िटिव पाया गया था। उस मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। 21 रन देकर 2 विकेट लिए थे और दो कैच पकड़ने के अलावा 11 गेंदों में 30 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड हासिल किया था। उस मामले में उन पर तीन महीने का सस्पेंशन था, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोग्राम पूरा करने के बाद इसे घटाकर एक महीने कर दिया गया था। हालांकि, इस बार उन पर दो साल का बैन लगा है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।