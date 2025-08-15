New Zealand Cricket Team Selector Sam Wells resigns ahead T20 World Cup 2026 head Coach resign earlier T20 World Cup 2026 से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच के बाद सिलेक्टर ने भी छोड़ा टीम का साथ, Cricket Hindi News - Hindustan
New Zealand Cricket Team Selector Sam Wells resigns ahead T20 World Cup 2026 head Coach resign earlier

T20 World Cup 2026 से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच के बाद सिलेक्टर ने भी छोड़ा टीम का साथ

T20 World Cup 2026 से पहले न्यूजीलैंड की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। हेड कोच के बाद सिलेक्टर ने भी टीम का साथ छोड़ दिया है। कई मौकों पर न्यूजीलैंड के लिए दमदार टीम उन्होंने चुनी थी।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 09:00 AM
T20 World Cup 2026 की तैयारी सभी टीमें कर रही हैं, लेकिन इस बीच न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड की टीम को कुछ ही महीनों के भीतर दूसरा बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हेड कोच के बाद अब सिलेक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को मेंस टीम के लिए नए चीफ सिलेक्टर की तलाश करनी होगी। लंबे समय तक सिलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले सैम वेल्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कई मौकों पर दमदार टीम न्यूजीलैंड के लिए चुनी, जिसने कई उपलब्धियां हासिल कीं।

सैम वेल्स ने लगभग दो वर्षों तक न्यूजीलैंड की मेंस टीम के लिए महत्वपूर्ण चयनकर्ता का पद संभाला और टीम के उस बदलाव के दौर की देखरेख की है, जब लंबे समय तक कोच रहे गैरी स्टीड टीम से विदा ले चुके थे और केन विलियमसन के कप्तानी छोड़ने के बाद टिम साउथी ने भी कप्तानी पद से इस्तीफा देकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अपने कार्यकाल के दौरान वेल्स ने न्यूजीलैंड की वो टीम भी चुनी थी, जिसने भारत को उन्हीं के घर पर 3-0 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज हराई थी। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी उन्हीं की चुनी ही टीम पहुंची थी।

41 वर्षीय वेल्स ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पद से हटने का फैसला किया है। विवाद समाधान विशेषज्ञ वेल्स को पिछले वर्ष के अंत में डुनेडिन लॉ फर्म गैलवे कुक एलन का भागीदार बनाया गया था, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसने उन्हें चयन पद से हटने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने सितंबर 2023 से भरा था। वेल्स ने कहा, "पिछले दो वर्षों से ब्लैक कैप्स (न्यूजीलैंड की टीम) के लिए चयन प्रबंधक के रूप में काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा है। मैं राष्ट्रीय टीम में योगदान देने का अवसर देने के लिए NZC का बहुत आभारी हूं।"