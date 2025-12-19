टी20 लीग को लेकर मतभेद के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट के CEO स्कॉट वीनिंग देंगे इस्तीफा

Cricket Logo
New Zealand Cricket CEO Scott Weenink will resign following disagreements over the T20 league
न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) स्कॉट वीनिंक खेल की भविष्य की दिशा विशेष रूप से टी20 क्रिकेट की भूमिका को लेकर खिलाड़ियों और सदस्य संघों से मतभेदों के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। ढाई साल से इस पद पर रहे वीनिंक का कार्यकाल 30 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।

Dec 19, 2025
न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) स्कॉट वीनिंक खेल की भविष्य की दिशा विशेष रूप से टी20 क्रिकेट की भूमिका को लेकर खिलाड़ियों और सदस्य संघों से मतभेदों के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे।

ढाई साल से इस पद पर रहे वीनिंक का कार्यकाल 30 जनवरी को समाप्त हो जाएगा।

ऐसी खबरें है कि वीनिंक देश में प्रस्तावित फ्रेंचाइजी आधारित टी20 लीग के खिलाफ है। इस प्रस्तावित लीग को न्यूजीलैंड के खिलाड़ी संघ और एनजेडसी के छह प्रमुख राज्य निकायों का समर्थन प्राप्त है।

एनजेडसी की विज्ञप्ति में वीनिंक ने कहा, ‘गहन विचार-विमर्श के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि खेल की दीर्घकालिक दिशा और न्यूजीलैंड में टी20 क्रिकेट की भूमिका सहित एनजेडसी की भविष्य की प्राथमिकताओं पर मेरा दृष्टिकोण कई सदस्य संघों और एनजेडसीपीए से भिन्न है।’

उन्होंने कहा, ‘इन मतभेदों को देखते हुए मेरा मानना है कि संगठन के सर्वोत्तम हित में यही होगा कि नया नेतृत्व एनजेडसी को यहां से आगे ले जाए।’

न्यूजीलैंड के छह सदस्य संघों और न्यूजीलैंड क्रिकेट खिलाड़ियों के संघ (एनजेडसीपीए) के साथ पिछले कई महीने से वीनिंक का दीर्घकालिक प्राथमिकताओं और घरेलू संरचना में टी20 क्रिकेट के स्थान को लेकर मतभेद रहा है।

वीनिंक ने कहा, ‘इतने सफल कार्यकाल के बाद पद छोड़ने का मुझे दुख है लेकिन मैं कुछ प्रमुख हितधारकों के समर्थन के बिना आगे बढ़कर अस्थिरता पैदा नहीं करना चाहता।’

