न्यूजीलैंड ने मचाई खलबली, 39 साल बाद हिलाई रिकॉर्ड बुक; भारत के अलावा ऐसा करने वाली बनी तीसरी टीम
न्यूजीलैंड के तीन खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 150 रन का आंकड़ा छुआ। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह मात्र तीसरी घटना है जब एक पारी में एक टीम के तीन बल्लेबाजों ने ऐसा किया हो।
जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच में कीवी टीम के बल्लेबाजों ने तबाही मचा रखी है। जिम्बाब्वे को पहली पारी में मात्र 125 के स्कोर पर ढेर करने के बाद न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन के अंत तक 130 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 601 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। चौथे विकेट के लिए रचिन रवींद्र और हैनरी निकोल्स के बीच 250 से अधिक रनों की साझेदारी हो गई है और दोनों बल्लेबाज 150 रन का आंकड़ा छू चुके हैं। इनसे पहले सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे ने भी 153 रनों की शानदार पारी खेली। न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक पारी में उनके तीन-तीन बल्लेबाजों ने 150 रन का आंकड़ा छुआ, वहीं वर्ल्ड क्रिकेट में यह मात्र तीसरे घटना है।
भारत ने कानपुर में किया था ये कारनामा
न्यूजीलैंड से पहले यह कारनामा भारत ने 39 साल पहले 1986 में श्रीलंका के खिलाफ कानपुर टेस्ट में किया था। इस मैच की पहली पारी में श्रीलंका को 420 के स्कोर पर समेटने के बाद भारत ने 676 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस दौरान सुनील गावस्कर ने 176, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 199 और कप्तान कपिल देव ने 163 रनों की शानदार पारी खेली थी।
इंग्लैंड ने पहली पारी वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाया था
वहीं वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा इंग्लैंड ने 1938 ओवल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जब उनके तीन बल्लेबाज लियोनार्ड हटन (364), मौरिस लेलैंड (187) और जो हार्डस्टाफ (169) ने एक ही पारी में 150 रन का आंकड़ा पार किया था। इस दौरान इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 903 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाया था और 7 विकेट गिरने के बाद पारी को घोषित कर दिया था।
इसके बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 201 और 123 के स्कोर पर ऑलआउट कर मैच को 579 रनों के अंतर से जीता था।