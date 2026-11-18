शुभमन गिल के लिए सबसे मुश्किल हो सकती हैं न्यूजीलैंड की परिस्थितियां, चुनौतियों से पाना होगा पार
शुभमन गिल के लिए न्यूजीलैंड की परिस्थितियां सबसे मुश्किल हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेना देशों में उनकी बल्लेबाजी के आंकड़े कुछ इसी तरह की कहानी बयां करते हैं। अगर गिल द्वारा पिछली इंग्लैंड सीरीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी शृंखलाओं में निराशा हाथ लगी है। उन्हें इन चुनौतियों से पार पाना होगा।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला, गुरुवार से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। 15 नवंबर को वनडे सीरीज समाप्त होने से पहले ही कई खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए टेस्ट स्क्वॉड में बुला लिया गया था। उन प्लेयर्स में शुभमन गिल, केएल राहुल, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज शामिल हैं।
शुभमन गिल ने इस टेस्ट सीरीज के लिए लगभग महीने भर पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं। उन्होंने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को अच्छे से परखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद शुभमन गिल ने रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड का मुकाबला खेला था। उसके बाद वे अपने खर्चे पर नेट गेंदबाजों को लेकर टेस्ट की तैयारियों के लिहाज से न्यूजीलैंड रवाना हो गए थे। न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान ने खूब प्रैक्टिस की और टेस्ट में इतना फोकस रखा कि तीन वनडे मैचों के बाद टेस्ट की तैयारियों के लिए बाकी के दो मैच छोड़ दिए।
आंकड़ें बताते हैं कहानी
शुभमन गिल ने जबसे भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली है, वे निखरकर सामने आए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की परिस्थियां उनके लिए मुश्किल हो सकती हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अब तक 3043 रन बनाए हैं, जिनमें से 1499 रन भारत में आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनके 342 रन हैं, जिनमें ज्यादातर 2021 में उनकी डेब्यू सीरीज में बने थे। हिलती गेंद के सामने गिल के फैसले न ले पाने का एक बड़ा उदाहरण पिछली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान देखने को मिला, जहां उन्होंने पांच पारियों में बिना एक भी फिफ्टी लगाए सिर्फ 93 रन बनाए थे। 2024 में साउथ अफ्रीका में भी गिल चार पारियों में सिर्फ 74 रन बना पाए। इंग्लैंड में भी अगर उनकी रिकॉर्ड तोड़ने वाली 2025 सीरीज को छोड़ दिया जाए, तो गिल के बाकी तीन टेस्ट मैचों में चार पारियों में सिर्फ़ 88 रन बने हैं। सेना देशों की इस तरह के रिकॉर्ड शुभमन गिल के प्रशंसकों के लिए चिंता का सबस बन सकते हैं। न्यूजीलैंड में गिल को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वनडे सीरीज में भी उनकी बल्लेबाजी में खास दम नहीं दिखा। ऐसे में विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह सीरीज शुभमन गिल के लिए काफी मुश्किल भरी हो सकती है।
जाफर ने उम्मीद जताई गिल इन चुनौतियों को पार पा सकते हैं
भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शुभमन गिल के बारे में बात करते हुए कहा- “जब वह बैटिंग कर रहा हो, तो शुभमन को कप्तानी की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।” उन्होंने कहा- "पहली 30 गेंदें ज़रूरी हैं। अगर वह उन गेंदों को पार कर लेता है, तो वह खतरनाक हो जाएगा। इंग्लैंड में हालात उतने मुश्किल नहीं थे जितने पिछले कुछ भारतीय दौरों पर रहे हैं। हमने शुभमन के साथ देखा है कि जब गेंद सीम कर रही होती है, खासकर जब वह अंदर आ रही होती है, तो वह कभी-कभी थोड़ा स्ट्रगल करता है। लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह पार नहीं कर सकता।” यानी जाफर का मानना है कि गिल के लिए परिस्थितियां मुश्किल हैं, कई चुनौतियां होंगी, लेकिन इन चुनौतियों को पार पाना होगा। बिना गिल की धारदार बल्लेबाजी के भारत की जीत की संभावना कम हो जाती है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।