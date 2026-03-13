न्यूजीलैंड का आजीबोगरीब फैसला, अंतरराष्ट्रीय सीरीज छोड़ PSL में कोचिंग देंगे टीम के कोच रोंची और ओरम
न्यूजीलैंड पुरूष टीम के सहायक कोच जैकब ओरम और ल्यूक रोंची को पाकिस्तान सुपर लीग की इस्लामाबाद युनाइटेड टीम की कोचिंग का कार्यभार संभालने के लिये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने छुट्टी दे दी है ।
न्यूजीलैंड की पुरुष टीम के असिस्टेंट कोच, ल्यूक रोंची और जैकब ओरम, आने वाले पीएसएल 2026 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच के तौर पर काम करेंगे। भले ही यह मार्च में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड की घरेलू टी20 सीरीज और अप्रैल में बांग्लादेश के लिमिटेड-ओवर्स दौरे से टकरा रहा हो। जहां रोंची न्यूजीलैंड के बैटिंग कोच हैं, वहीं ओरम टीम के बॉलिंग कोच हैं। रोंची को जनवरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हेड कोच बनाया गया था। वह 2017-18 में टूर्नामेंट में डेब्यू करने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तीन सीजन खेले थे। ओरम, रोंची के असिस्टेंट में से एक के तौर पर टीम से जुड़ेंगे।
माइक का बयान
न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस मैनेजर माइक सैंडल ने कहा, "यह ल्यूक और जेक के लिए अपने कोचिंग अनुभव को और बढ़ाने और न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के माहौल से बाहर अपने कौशल को निखारने का एक शानदार मौका है।" “ठीक हमारे खिलाड़ियों की तरह, हमारे कोचों की भी दुनिया भर में काफी माँग है। हमारा मानना है कि ल्यूक और जेक को पीएसएल में बिताए समय से न सिर्फ निजी तौर पर फायदा होगा, बल्कि वे ऐसा ज्ञान और जानकारी भी वापस ला पाएंगे जो भविष्य में ब्लैक कैप्स और न्यूजीलैंड क्रिकेट के काम आ सके।”
न्यूजीलैंड 15 से 25 मार्च तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 मैच खेलेगा, और पीएसएल 26 मार्च से शुरू होने वाला है। इसके बाद न्यूजीलैंड बांग्लादेश का दौरा करेगा, जहां वह तीन वनडेऔर तीन टी20 मैच खेलेगा, लेकिन इस दौरे के मैचों की तारीखें अभी तक घोषित नहीं की गई हैं।
रोंची और ओरम की गैरमौजूदगी में, वेलिंगटन के कोच जॉनी बैसेट-ग्राहम और न्यूजीलैंड क्रिकेट नेटवर्क कोच ग्रीम एल्ड्रिज, दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान हेड कोच रॉब वाल्टर की मदद करेंगे। वहीं, कैंटरबरी के ब्रेंडन डोनकर्स बंगलादेश दौरे के लिए यह जिम्मेदारी संभालेंगे।
सैंडल ने कहा, "ब्लैक कैप्स के साथ जॉनी, ग्रीम और ब्रेंडन का जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि वे इस माहौल में बिताए गए समय और हमारे खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ के साथ काम करने के अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "उनकी भागीदारी से स्वाभाविक रूप से हमारी हाई-परफॉर्मेंस कोचिंग की गहराई मजबूत होगी, और हमें उम्मीद है कि ये कोच यहाँ सीखी गई कुछ बातों को अपने घरेलू सेटअप में भी लागू कर पाएँगे, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा।"
