केन विलियमसन की वापसी पर अभी भी कन्फ्यूजन, कोच वॉल्टर ने बताया क्यों हो रही कमबैक में देरी?

न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा कि केन विलियमसन की मौजूदा होम सीजन के लिए उपलब्धता पर अभी भी चर्चा चल रही है। केन विलियमसन काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 04:54 PM
न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के हेड कोच रॉब वॉल्टर ने केन विलियमसन की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। रॉब वाल्टर ने कहा है कि केन विलियमसन के साथ होम सीजन में खेलने के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि, अभी केन विलियमसन की वापसी को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वाल्टर ने संकेत दिया है कि विलियमसन को न्यूजीलैंड के लिए खेलने का फैसला करने के लिए समय दिया जाएगा।

केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वे चाहें तो किसी भी सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज से उन्होंने खुद को बाहर रखा था। वह जिम्बाब्वे दौरे पर भी नहीं गए थे, क्योंकि वे इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट और द हंड्रेड लीग में खेले थे।

न्यूजीलैंड का होम सीजन शुरू हो चुका है। अब इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज है और फिर वेस्टइंडीज की टीम तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। केन विलियमसन को लेकर रॉब वाल्टर ने पत्रकारों से कहा, "केन के साथ, हम अभी भी इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि समर सीजन के लिए उनका प्लान क्या है? वह खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बस कब और कहां, इस पर अभी भी चर्चा चल रही है।"

कोच ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि असलियत यह है कि हम उन सभी खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और वास्तव में खेल के नजरिए से थोड़े दूर हैं। केन उनमें से एक हैं (जिन्हें समय मिलना चाहिए) और उन्हें बैठकर इस बारे में बात करने का मौका मिलना चाहिए कि उनका बाकी साल कैसा रहेगा, लेकिन एक बात ये है कि वह देश के लिए आगे भी खेलना चाहते हैं।"

Kane Williamson
