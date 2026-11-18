टीम इंडिया के खिलाफ क्या है गेंदबाजी में न्यूजीलैंड का प्लान? कप्तान टॉम लैथम ने खोले पत्ते
न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने बुधवार को कहा कि उनकी टीम भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में तीन तेज गेंदबाजों और एक ऑलराउंडर के साथ उतरेगी। भारत 4 प्रोपर पेसर्स के साथ उतरेगा।
न्यूजीलैंड की टीम ने भी टीम इंडिया के खिलाफ कल यानी 19 नवंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच से पहले गेंदबाजी प्लान को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। कीवी कप्तान टॉम लैथम ने बुधवार को कहा कि उनकी टीम भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में तीन तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर के साथ उतरेगी। हालांकि, उन्होंने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की दौड़ से जुड़े गणितीय समीकरण में उलझने से इनकार कर दिया। भारत इस मैच में चार प्रोपर तेज गेंदबाजों के साथ उतरने वाला है। इसकी पुष्टि मंगलवार 17 नवंबर को ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कर दी थी।
टॉम लैथम ने कहा कि उनकी टीम के लिए यही बेहतर है कि वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ की चिंता करने की बजाय अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करे। न्यूजीलैंड की टीम अभी छह टेस्ट मैचों में चार जीत और एक हार के साथ तालिका में शीर्ष पर है। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है और अगले साल होने वाले फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए उसे इस सीरीज में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। एक भी हार भारतीय टीम का खेल खराब कर सकती है।
न्यूजीलैंड के कप्तान लैथम ने पहले टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ''हम तीन तेज गेंदबाज और एक गेंदबाजी ऑलराउंडर को टीम में रखेंगे।'' तेज गेंदबाजी आक्रमण में मैट हेनरी और काइल जैमीसन के साथ एक अन्य तेज गेंदबाज के शामिल होने की उम्मीद है जबकि ऑलराउंडर टीम में संतुलन पैदा करेगा। हेनरी की वापसी से लैथम विशेष रूप से उत्साहित हैं, क्योंकि यह अनुभवी तेज गेंदबाज वनडे श्रृंखला के दौरान लगी चोट से उबर गए हैं और लंबी अवधि के प्रारूप में वापसी के लिए तैयार हैं।
हम उन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे, जो नियंत्रण में नहीं हैं- लैथम
उन्होंने कहा, ''मैट हेनरी पूरी तरह फिट हैं और मुझे उम्मीद है कि वह लाल गेंद से गेंदबाजी करने के लिए उत्साहित होंगे। काइल जैमीसन ने सीमित ओवरों की श्रृंखला में अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने पिछले कुछ सप्ताह में कड़ी मेहनत की है।'' विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के अंक बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लैथम उसके हिसाब से अपनी रणनीति नहीं बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं हम उन पर ध्यान देंगे। हम अपने तरीके से क्रिकेट खेलेंगे और मैच जीतने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।''
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