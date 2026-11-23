वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से न्यूजीलैंड के कप्तान भी निराश, गेंद और पिच को लेकर मिलाया शुभमन गिल के सुर में सुर
न्यूजीलैंड के कप्तान ने वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने पर पिच और गेंद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गिल के सुर में सुर मिलाया है। हालांकि, अपने खिलाड़ियों की तारीफ भी की है। विस्तार से पढ़िए न्यूजीलैंड के कप्तान ने मैच के बाद क्या- क्या कहा।
न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम का मानना है कि भारत के खिलाफ ड्रॉ छूटे पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में बेसिन रिजर्व की पिच अपने पारंपरिक स्वरूप से अलग थी और इसमें दूसरे दिन से ही गति और उछाल कम हो गई थी। लैथम ने कहा कि वेलिंगटन की पिच पर गेंदबाजों को वैसी मदद नहीं मिली जैसी कि वह उम्मीद कर रहे थे।
उन्होंने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ''यह बेसिन रिजर्व की पारंपरिक पिच की तरह नहीं थी, जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से देखते आ रहे हैं। अगर यह बेसिन रिजर्व की पारंपरिक पिच होती तो इसमें गति और उछाल होती लेकिन हमें दूसरे दिन से ही ऐसा देखने को नहीं मिला।'' न्यूजीलैंड के कप्तान का मानना है कि पिच की बदलती प्रकृति के बावजूद उनके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पिच से मिलने वाली मदद की कमी के कारण परिणाम हासिल करना मुश्किल हो गया।
कीवी कप्तान ने गिल के सुर में मिलाए सुर
उन्होंने कहा, ''इसमें वह गति नहीं थी जो शायद पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम हालात के अनुसार ढलने में सफल रहे वह महत्वपूर्ण था। हमारे खिलाड़ियों के प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं थी।'' लैथम ने भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तरह स्वीकार किया कि कूकाबुरा गेंद उम्मीद से कहीं पहले नरम पड़ जाती है। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि गेंद के मामले में वह (गिल) बिल्कुल सही हैं। पहले दिन को छोड़कर गेंद जल्दी नरम होती होती जा रही थी। जब आप नई गेंद से शुरुआती 10 ओवर खेल लेते हैं, तो चीजें थोड़ी अलग दिखती हैं।''
गिल ने गेंदबाजों को गेंद की स्थिति बनाए रखने में मदद करने के लिए लार पर प्रतिबंध की समीक्षा करने की वकालत की थी। लैथम ने हालांकि नियमों में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को लेकर सतर्कता अपनाई। उन्होंने कहा, ''जहां तक नियम और शर्तों की बात है तो यह मेरे हाथ में नहीं है। लार के संदर्भ में मुझे नहीं पता कि इससे कोई बदलाव आएगा। हम गेंद को स्विंग कराने के लिए उसे यथासंभव अच्छी स्थिति में रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन परिस्थितियों के कारण लंबे समय तक ऐसा करना संभव नहीं हो पाया।''
ड्रॉ पर समाप्त हुआ मुकाबला
बता दें कि 19 नवंबर से शुरू हुए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 368 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 720 रनों का विशाल स्कोर बना दिया। भारत को पहली पारी के आधार पर 352 रनों की बढ़त मिली। न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच बचाने के लिए आखरी दिन सर्वाइव करना था। कीवी टीम ने दूसरी पारी में120 ओवर की बल्लेबाजी की और 5 विकेट के नुकसान पर 239 रन बनाए। मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।
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विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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