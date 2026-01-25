हम बहाना नहीं बना रहे लेकिन...भारत की शान में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम जोन्स की जुबां पर आया सच

संक्षेप: न्यूजीलैंड की अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम जोन्स ने भारत की तारीफ की है। भारत ने अपने तीसरे ग्रुप मैच में सात विकेट से जीत हासिल की। भारत और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से प्रभावित रहा।

भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति से सात विकेट से रौंदा। यह मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसे 37-37 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने बुलावायो के मैदान पर 36.2 ओवर में न्यूजीलैंड टीम को 135 रनों पर ढेर किया। भारत को 130 का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे 13.3 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान आयुष म्हात्रे ने 27 गेंदों में 53 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें दो चौके और 6 सिक्स हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 23 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की बदौलत 40 रन जुटाए। भारत से हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम जोन्स की जुबां पर सच आया। उन्होंने भारत की शान में कसीदा पढ़ा है।

'हम बहाना नहीं बना रहे, वे गोल्ड स्टैंडर्ड' जॉन्स ने मैच के बाद कहा, ''जब स्कोरबोर्ड पर इतना दबदबा हो तो भारतीय खिलाड़ियों को श्रेय देना होगा। वे पिछले कुछ सालों से अंडर-19 क्रिकेट के गोल्ड स्टैंडर्ड रहे हैं। इस मैच में भी कुछ अलग नहीं था। हम निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन उन्हें श्रेय जाता है। हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी रही। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे खिलाड़ी वाकई लगातार अच्छा कर रहे हैं। हम हर दिन सीखते हैं और बेहतर होते हैं। बतौर टीम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि, मैच में प्रदर्शन निराश हैं।''

'अजीब लगता है कि हम एक मैच खेलकर...' न्यूजीलैंड के ग्रुप चरण के शुरुआती दो मैच बारिश में धुल गए थे। कप्तान ने कहा, ''अजीब लगता है कि हम सिर्फ एक मैच खेलकर सुपर सिक्स में पहुंच गए। लेकिन हम एक बार में एक दिन के बारे में सोच रहे हैं। हम जानते हैं कि हम अब दो बड़े मैच खेलने हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार रहेगा।'' न्यूजीलैंड की सुपर सिक्स राउंड में पहली टक्कर 27 जनवरी को पाकिस्तान से होगी। न्यूजीलैंड को दूसरा मुकाबला 30 जनवरी को इंग्लैंड के विरुद्ध खेलना है। भारत टूर्नामेंट में एक फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगा।