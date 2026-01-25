Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़New Zealand captain Tom Jones spoke truth about India's glory After Suffering Defeat Said We are making no excuses But
हम बहाना नहीं बना रहे लेकिन...भारत की शान में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम जोन्स की जुबां पर आया सच

हम बहाना नहीं बना रहे लेकिन...भारत की शान में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम जोन्स की जुबां पर आया सच

संक्षेप:

न्यूजीलैंड की अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम जोन्स ने भारत की तारीफ की है। भारत ने अपने तीसरे ग्रुप मैच में सात विकेट से जीत हासिल की। भारत और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से प्रभावित रहा। 

Jan 25, 2026 09:58 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति से सात विकेट से रौंदा। यह मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसे 37-37 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने बुलावायो के मैदान पर 36.2 ओवर में न्यूजीलैंड टीम को 135 रनों पर ढेर किया। भारत को 130 का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे 13.3 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान आयुष म्हात्रे ने 27 गेंदों में 53 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें दो चौके और 6 सिक्स हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 23 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की बदौलत 40 रन जुटाए। भारत से हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम जोन्स की जुबां पर सच आया। उन्होंने भारत की शान में कसीदा पढ़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'हम बहाना नहीं बना रहे, वे गोल्ड स्टैंडर्ड'

जॉन्स ने मैच के बाद कहा, ''जब स्कोरबोर्ड पर इतना दबदबा हो तो भारतीय खिलाड़ियों को श्रेय देना होगा। वे पिछले कुछ सालों से अंडर-19 क्रिकेट के गोल्ड स्टैंडर्ड रहे हैं। इस मैच में भी कुछ अलग नहीं था। हम निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन उन्हें श्रेय जाता है। हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी रही। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे खिलाड़ी वाकई लगातार अच्छा कर रहे हैं। हम हर दिन सीखते हैं और बेहतर होते हैं। बतौर टीम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि, मैच में प्रदर्शन निराश हैं।''

ये भी पढ़ें:U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 का शेड्यूल हुआ साफ, इस दिन भारत-पाकिस्तान मैच

'अजीब लगता है कि हम एक मैच खेलकर...'

न्यूजीलैंड के ग्रुप चरण के शुरुआती दो मैच बारिश में धुल गए थे। कप्तान ने कहा, ''अजीब लगता है कि हम सिर्फ एक मैच खेलकर सुपर सिक्स में पहुंच गए। लेकिन हम एक बार में एक दिन के बारे में सोच रहे हैं। हम जानते हैं कि हम अब दो बड़े मैच खेलने हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार रहेगा।'' न्यूजीलैंड की सुपर सिक्स राउंड में पहली टक्कर 27 जनवरी को पाकिस्तान से होगी। न्यूजीलैंड को दूसरा मुकाबला 30 जनवरी को इंग्लैंड के विरुद्ध खेलना है। भारत टूर्नामेंट में एक फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगा।

ये भी पढ़ें:विल ने तोड़ा वैभव का रिकॉर्ड, देखें U19 वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाले प्लेयर

आरएस अम्ब्रिश बने प्लेयर ऑफ द मैच

न्यूजीलैंड के खिलाफ आरएस अम्ब्रिश ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता। उन्होंने 8 ओवर में महज 29 रन खर्च किए और चार विकेट चटकाए। उन्होंने एक मेडन ओवर भी डाला। तेज गेंदबाजों के लिए माकूल परिस्थितियों में टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया था। हेनिल पटेल (23 रन पर तीन विकेट) ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके दिए, जिससे टीम उबरने में नाकाम रही। न्यूजीलैंड की ओर से शीर्ष पांच बल्लेबाजों में केवल स्नेहित रेड्डी (10) ही दो अंकों तक पहुंच सके। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ देर तक संघर्ष जरूर किया लेकिन न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल नहीं हो सका।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India vs New Zealand Team India
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |