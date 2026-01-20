Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़New Zealand Captain Mitchell Santner showers praise on Daryl Mitchell Says Hope he does something similar in T20Is
भारत के खिलाफ फिर ये 'बजूका' चलाने की फिराक में न्यूजीलैंड, कप्तान सैंटनर ने कहा- उम्मीद है कि टी20…

भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है। न्यूजीलैंड वनडे के बाद अब टी20 में भी डेरिल मिचेल से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाकर बैठा है।

Jan 20, 2026 04:07 pm ISTMd.Akram नागपुर, भाषा
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने मंगलवार को नागपुर में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डेरिल मिचेल वनडे की अपनी शानदार फार्म को भारत के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाली पांच मैच की टी20 सीरीज में भी बरकरार रखेंगे। मिचेल ने भारत के खिलाफ खेले गए तीन वनडे मैचों में 84, नाबाद 131 और 137 रन बनाकर न्यूजीलैंड की सीरीड में 2-1 से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कुल 352 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए।

सैंटनर ने पहले टी20 मैच की पूर्व संध्या पर अपने सीनियर बल्लेबाज के बारे में कहा, ‘‘डेरिल को शुरू में स्पिन के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उसने अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की और अब आप उसकी मेहनत का परिणाम देख सकते हैं।’’ बाएं हाथ के स्पिनर सैंटनर ने कहा, ‘‘वह स्पिन अच्छी तरह खेल रहा है। वनडे में वह बीच के ओवरों में खेल को नियंत्रित कर सकता है। उम्मीद है कि वह टी20 मैचों में भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन करेगा।’’

डेरिल मिचेल

सैंटनर ने टी20 विश्व कप से पहले भारत में खेलने के महत्व पर भी जोर दिया और इस दौरे को अपनी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण करार दिया। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला विश्व कप सात फरवरी से शुरू होगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमें यहां खेलना बहुत पसंद है। हमारे लिए यह बेहद मायने रखता है कि हमें टी20 विश्व कप से पहले भारतीय परिस्थितियों में एक मजबूत टीम का सामना करने का मौका मिल रहा है।’’ भारत के खिलाफ मिचेल का हालिया वनडे रिकॉर्ड सैंटनर की उम्मीदों को स्पष्ट करता है।

मिचेल ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और विभिन्न परिस्थितियों में बड़ी पारियां खेली हैं। स्पिन को अच्छी तरह से खेलने और बीच के ओवरों में खेल पर नियंत्रण बनाए रखने के कारण वह न्यूजीलैंड के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज बन गए हैं। टी20 विश्व कप के करीब होने के कारण सैंटनर को उम्मीद है कि मिचेल टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में भी उसी स्पष्टता और संयम को बनाए रखेंगे, जिसमें भारत का स्पिन-प्रधान आक्रमण कीवी बल्लेबाजों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है।

Daryl Mitchell India vs New Zealand
