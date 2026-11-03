इंडिया वनडे सीरीज में कप्तान मिचेल सैंटनर को सता रहा एक डर, बोले- ऐसा करना काफी मुश्किल
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इंडिया वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को ‘थकान का डर’ सता रहा। दोनों टीमों ने पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेली है।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का मानना है कि लगातार क्रिकेट खेलने के कारण भारत के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाली पांच वनडे मैचों की सीरीज में खिलाड़ियों पर थकान हावी हो सकती है। भारत और न्यूजीलैंड ने इससे पहले पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली थी, जिसमें मेजबान टीम 2-3 से हार गई थी। वनडे सीरीज के बाद दोनों देश दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे। वनडे सीरीज 2027 में होने वाली विश्व कप की तैयारी को देखते हुए और 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
'ऐसा करना काफी मुश्किल'
सैंटनर ने पहले वनडे की पूर्व संध्या पर कहा, ''हम लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और मैचों के बीच में बहुत कम समय का अंतराल है। टी20 क्रिकेट में सफर और देर रात तक चलने वाले मैचों के कारण खिलाड़ी थोड़े थके हुए हैं।'' उन्होंने कहा, ''बहुत कम समय में लगातार क्रिकेट खेलने से वनडे सीरीज में थकान हावी हो सकती है। आप हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम उतारना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में व्यस्त कार्यक्रम और दो मैच के बीच अंतराल बहुत कम होने के कारण ऐसा करना काफी मुश्किल है।'' वनडे विश्व कप में अब एक साल से भी कम समय बचा हुआ है और 34 वर्षीय सैंटनर ने कहा कि यह टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों के लिए अंतिम टूर्नामेंट हो सकता है जिनमें वह भी शामिल हैं।
'हमारे अधिकतर खिलाड़ियों की...'
उन्होंने कहा, ''हमारे अधिकतर खिलाड़ियों की उम्र लगभग 34 या 35 के आसपास है। वनडे विश्व कप के बाद, सारा ध्यान फिर से टी20 क्रिकेट पर केंद्रित हो जाएगा। मुझे अभी तक किसी खिलाड़ी ने अपनी भावी योजना के बारे में नहीं बताया है, लेकिन ऐसा हो सकता है।'' सैंटनर ने कहा कि विभिन्न प्रारूप में कार्यभार प्रबंधन को देखते हुए वनडे सीरीज के दौरान खिलाड़ियों का रोटेशन महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, ''इससे टीम को मजबूती मिलती है। हमने देखा है कि खिलाड़ी विश्राम करने के बाद वापसी पर अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं।'' सैंटनर ने कहा कि भारत के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले विश्व कप (दो अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027) की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा, ''हम न्यूजीलैंड में अलग-अलग स्थान पर खेल रहे हैं। हम अलग-अलग परिस्थितियों में खेल रहे हैं और विश्व कप में हम ऐसा ही करेंगे। इसलिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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