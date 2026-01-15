न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने बताए वो 2 नाम जिन्होंने भारत से छीना मैच, तारीफ में कही ये बात

संक्षेप: भारत को न्यूजीलैंड के हाथों दूसरे वनडे में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने मैच के बाद उन दो खिलाड़ियों के नाम बताएं हैं, जिन्होंने भारत से यह मैच छीना।

न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने राजकोट वनडे में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करने के बाद उन दो खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जिन्होंने भारत से यह मैच छीना। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने कीवियों के सामने 285 रनों का टारगेट रखा था। केएल राहुल ने नंबर-5 पर आकर शानदार शतक जड़ा और 112 रनों की नाबाद पारी खेली। राहुल के वनडे करियर की यह 8वीं सेंचुरी थी। हालांकि उनके इस शतक पर डेरेल मिशेल ने पानी फेर दिया। मिशेल ने न्यूजीलैंड के लिए शतक जड़ते हुए 131 रनों की नाबाद पारी खेली।

माइकल ब्रेसवेल मैच के बाद न्यूजीलैंड की इस परफॉर्मेंस से काफी खुश नजर आए और उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

माइकल ब्रेसवेल ने मैच के बाद कहा, “यह हमारी तरफ से एक पूरा परफॉर्मेंस था और मुझे टीम पर गर्व है। हम हाफ टाइम में बहुत खुश थे। हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की। यह बॉल से एक टिपिकल कीवी परफॉर्मेंस था। हम सच में कुछ भी चेज करने के लिए तैयार थे।"

न्यूजीलैंड के कप्तान ने आगे कहा, "उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जिस तरह से खिलाड़ियों ने खुद को ढाला और प्रेशर को संभाला, वह शानदार था। फिर डेरिल और यंग ने मैच भारत से छीन लिया। बल्लेबाजों ने कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा। हमें खुद को ढालने और गेम को सीधे टक्कर देने पर गर्व है। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। भारत में डेब्यू करना कभी आसान नहीं होता। उसने (जेडेन लेनोक्स) मुश्किल ओवर फेंके।”

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी तीन मैच की यह सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार, 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है। आखिरी मैच के दौरान कई चीजें दांव पर लगी होगी।