3 भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करने पर मजबूर हुए न्यूजीलैंड के कप्तान, सैंटनर ने कहा- अगर हमें 1 विकेट..
शनिवार को क्राइस्टचर्च में भारत से रोमांचक मुकाबले में हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारत के तीन खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उन खिलाड़ियों को सराहा है, जिन्होंने न्यूजीलैंड से जीत भारत की तरफ खींच ली।
शनिवार को क्राइस्टचर्च में भारत से रोमांचक मुकाबले में हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारत के तीन खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने उन खिलाड़ियों को सराहा है, जिन्होंने न्यूजीलैंड से जीत भारत की तरफ खींच ली। इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से कीवी कप्तान को तीराफ करने के लिए मजबूर कर दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान ने मैच में हुई अन्य चीजों के बारे में भी बात की है।
181 रनों को डिफेंड ना कर पाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भारत से मिली एक और करीबी हार पर बात करते हुए कहा- “जब आप एक शानदार टीम के खिलाफ खेलते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। तिलक वर्मा, नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने वास्तव में शानदार प्रदर्शन किया। अगर हमें वहां एक और विकेट मिल जाता, तो मैच समाप्त हो जाता, हम जीत सकते थे। जिस तरह से उन्होंने उस चेज को कंट्रोल किया और आखिर में हमसे कुछ गलतियां करवाईं, इसलिए मैच उनके पक्ष में गया।” स्पिनरों के असर और क्या उन्होंने ग्लेन फिलिप्स सहित दूसरे बॉलिंग ऑप्शन पर विचार किया के सवाल पर सैंटनर बोले- “मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर जिस तरह से टीम के प्लेयर्स ने बॉल से शुरुआत की, वह शानदार था। 180 जैसा स्कोर में अगर भारतीय खिलाड़ी तेज शुरुआत करते तो हमारे लिए वापसी करना मुश्किल था। इसलिए मुझे लगा कि हमने उन्हें शुरुआती ओवरों में रोकने के लिहाज से बहुत अच्छा किया। फिर जाहिर तौर पर बीच में ब्रेसवेल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और मुझे सपोर्ट मिला।” सैंटनर ने कहा- “कुछ नो गेंदें और विकेट ना मिलने की वजह से नुकसान पहुंचा। स्किल्स के नजरिए से, पिछले दो गेम बहुत अच्छे रहे हैं। ये बस वो छोटे-छोटे पल हैं छोटी-मोटी गलतियां हैं जो हमेशा नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए ध्यान रखना होगा।”
फिलिप्स की बल्लेबाजी और अन्य चीजों पर क्या कहा?
सैंटनर ने बैटिंग की कोशिश और शुरुआती विकेट गंवाने के बाद बेवॉन जैकब्स और ग्लेन फिलिप्स के बीच पार्टनरशिप पर बात करते हुए कहा- “फिलिप्स ने यह लंबे समय से किया है और मुझे लगता है कि बेव ने भी सिचुएशन को खूबसूरती से खेला। हमने शुरुआत में तीन विकेट गंवा दिए और फिर उन्होंने थोड़ा बिल्ड किया। मुझे लगता है कि 10 ओवर के बाद हम सिर्फ 60 के आस-पास थे, लेकिन यह उन सरफेस में से एक है जहां अगर आप खुद को मौका देते हैं, खुद को कुछ बॉल देते हैं, तो आप पावर का फायदा उठा सकते हैं। मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला।” मैट हेनरी के मैदान से बाहर होने और सीरीज के दौरान चोट या रोटेशन की संभावना पर सैंटनर बोले- “मुझे लगता है कि मैट हेनरी को सावधानी के लिहाज से बाहर किया गया है। लॉकी फर्ग्यूसन भी बाहर चले गए हैं। तो उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी सीरीज और वन-डे में तेजी से बदलाव के साथ थोड़ा रोटेशन हो सकता है।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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