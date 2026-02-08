न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ चेज किया सबसे बड़ा टोटल, तोड़ा श्रीलंका का रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड ने टी20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े टारगेट का सफलतापूर्वक चेज करने का श्रीलंका का रिकॉर्ड तोड़ा। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान द्वारा मिले 183 रनों के लक्ष्य को 17.5 ओवर में हासिल किया।
न्यूजीलैंड ने रविवार को अफगानिस्तान को टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में 5 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज करनी पड़ी। न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका का अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े टोटल को चेज करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड ने 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 13 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। न्यूजीलैंड ने 17.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए।
अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 183 रनों का लक्ष्य रखा था। इसे हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड को श्रीलंका का वह रिकॉर्ड तोड़ना था, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में हासिल किया था। श्रीलंका की टीम ने 2022 में शाहजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी। श्रीलंका ने 176 रन बनाए थे। हालांकि रविवार को न्यूजीलैंड ने चेन्नई में टी20 विश्व कप मुकाबले में 183 रनों के लक्ष्य को हासिल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया।
अफगानिस्तान के 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर सीफर्ट की 42 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 65 रन की पारी की बदौलत 17.5 ओवर में पांच विकेट पर 183 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। सीफर्ट ने ग्लेन फिलिप्स (42 रन, 25 गेंद, सात चौके, एक छक्का) के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंद में 74 रन की साझेदारी भी की जिससे न्यूजीलैंड की टीम दूसरे ओवर में 14 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद वापसी करने में सफल रही।
अफगानिस्तान ने अनुभवी गुलबदिन नायब (63 रन, 35 गेंद, चार छक्के, तीन चौके) के शानदार अर्धशतक और सेदिकुल्लाह अटल (29 रन, 24 गेंद) के बीच उनकी तीसरे विकेट की 51 गेंद में 79 रन की साझेदारी से छह विकेट पर 182 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से लॉकी फर्ग्युसन सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 40 रन देकर दो विकेट चटकाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
