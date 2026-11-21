भारत के खिलाफ 180 रन लुटाने वाले जैकब डफी को मिला कोच का सपोर्ट, जैकब ने कहा- आलोचना करना ठीक नहीं
न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम का मानना है कि एक दिन के खराब प्रदर्शन पर जैकब डफी की आलोचना करना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज उसका दिन नहीं था।
न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम ने शनिवार को जैकब डफी का समर्थन किया, जो भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में काफी महंगे साबित हुए। डफी ने 29 ओवरों में 180 रन दिए और सिर्फ एक विकेट लिया। डफी ने पिछले सत्र में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए 'सर रिचर्ड हैडली मेडल और प्लेयर्स कैप' जीता था। उनके शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका भी मिला था।
आलोचना करना ठीक नहीं है
ओरम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद पत्रकारों से कहा, ''जब चीजें अच्छी चल रही हों तो हम बहुत ज्यादा खुश नहीं होते और जब चीजें हमारे पक्ष में नहीं हों तो हम बहुत ज्यादा निराश भी नहीं होते।'' उन्होंने कहा, ''अगर आप केवल स्कोर बोर्ड पर ही ध्यान देंगे तो यह उसका दिन नहीं था। पिछले दो सत्र में उसने कई बार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए एक दिन के खराब प्रदर्शन से उसकी आलोचना करना ठीक नहीं है।''
ओरम ने कहा, ''वह जानता है कि उसे कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है लेकिन वह ड्रेसिंग रूम में अकेला नहीं है।'' ओरम ने कहा कि जब यह तेज गेंदबाज सफलता हासिल कर रहा था तब भी उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा।
उन्होंने कहा, ''एक खिलाड़ी ने कुछ ज्यादा रन लुटा दिए, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। खिलाड़ी हमेशा कुछ न कुछ सुधार करते रहते हैं। इस टेस्ट से पहले भी वह सुधार कर रहा था। पिछले सत्र में भी जब उसने सर रिचर्ड हैडली मेडल और प्लेयर्स कैप जीता था, तब भी वह सुधार कर रहा था।''
आंकड़ों के आधार पर आकलन नहीं किया जा सकता
ओरम ने यह भी कहा कि भारत ने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन इसके बावजूद उनका गेंदबाजी आक्रमण सकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्य उद्देश्य अच्छे बल्लेबाजों को आउट करने के तरीके ढूंढना और साथ ही रन प्रवाह को रोकना है। उन्होंने कहा, ''हमारे बीच रचनात्मक चर्चा हुई है। हम इस पर बात करेंगे कि इन अच्छे बल्लेबाजों को कैसे आउट किया जा सकता है और रन प्रभाव पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है।''
गेंदबाजी कोच ने कहा कि केवल आंकड़ों के आधार पर प्रदर्शन का आकलन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में नाथन स्मिथ का उदाहरण दिया जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद केवल एक विकेट हासिल किया। ओरम ने कहा, ''नाथन स्मिथ जैसे किसी खिलाड़ी को ही ले लीजिए। उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की लेकिन उसे केवल एक विकेट मिला। इसलिए केवल आंकड़ों के आधार पर किसी का आकलन नहीं किया जा सकता।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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