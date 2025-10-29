Cricket Logo
ENG vs NZ: दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इंग्लैंड का निकाला कचूमर, 175 पर समेट दिया

संक्षेप: पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 36 ओवर में 175 रन पर सिमट गई। इस तरह न्यूजीलैंड को जीत के लिए 50 ओवर में 176 रन का आसान सा लक्ष्य मिला है। हालांकिा उसकी भी शुरुआत बहुत खराब रही। टीम का खाता खुलने से पहले ही ओपनर विल यंग को जोफ्रा आर्चर ने एलबीडब्लू आउट कर दिया।

Wed, 29 Oct 2025 10:39 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ब्लेयर टिकनर की अगुआई में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बुधवार को दूसरे वनडे में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के चिथड़े उड़ा दिए। दोनों देशों के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और वह पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। मेहमान टीम 36 ओवर में 175 रन पर सिमट गई। इस तरह न्यूजीलैंड को जीत के लिए 176 रन का आसान सा लक्ष्य मिला है। हालांकि, टीम का खाता खुलने से पहले ही ओपनर विल यंग को जोफ्रा आर्चर ने एलबीडब्लू आउट कर दिया।

इससे पहले सुबह बारिश की वजह से टॉस में 22 मिनट की देरी हुई। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड को तीसरे ही ओवर में पहला झटका लगा जब बेन डकेट 1 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बने। उस समय इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 3 रन था। दूसरे ओपनर जैमी स्मिथ भी सिर्फ 13 रन बना पाए। 81 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम पवैलियन लौट चुकी थी। जैमी ओवर्टन ने 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी नहीं खेली होती तो इंग्लैंड शायद 150 रन भी पारी नहीं कर पाती।

ओवर्टन इंग्लैंड की तरफ से टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने सिर्फ 28 गेंद में 42 रन बनाए। इस दौरान 4 चौके और 2 छक्के जड़े। ओवर्टन के अलावा कप्तान हैरी ब्रूक ने 34, जो रूट ने 25 और जैकब बेथेल ने 18 रन का योगदान दिया।

न्यूजीलैंड की तरफ से ब्लेयर टिकनर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 8 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। नाथन स्मिथ को 2 सफलताएं मिलीं। जैकब डफी, जैकरी फोल्क्स, मिचेल सैंटनर और माइककल ब्रेसवेल के खाते में 1-1 विकेट आए।

न्यूजीलैंड की शुरुआत भी खराब रही और शून्य के स्कोर पर उसे विल यंग के रूप में पहला झटका लगा। उसके बाद से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बहुत ही सावधानी से धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं।

