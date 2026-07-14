न्यूजीलैंड ने कर लिया वेस्टइंडीज से हिसाब बराबर, मगर 139 रन चेज करने में छूट गए पसीने
न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज से हिसाब बराबर कर लिया। पांच मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान कैरेबियाई टीम को कीवी टीम ने 5 विकेट से हरा दिया और 1-1 की बराबरी सीरीज में कर ली।
वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज से हिसाब बराबर कर लिया है। 2 मैचों के बाद सीरीज की स्कोरलाइन 1-1 है। अब सीरीज के 3 मैच बाकी हैं, जो अपने आप में एक सीरीज की तरह है। आमतौर पर इन दिनों 3 मैचों वाली सीरीज ही खेली जाती है। ऐसे में आने वाले 3 मैच अपने आप में इस सीरीज को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाएंगे। अगर आप दूसरे मैच को देखें तो न्यूजीलैंड के सामने 139 रनों का ही टारगेट था, लेकिन उसे हासिल करने में भी पसीने छूट गए थे।
मैच की बात करें तो गयाना में खेले गए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 138 रनों पर ढेर हो गई थी। हैरानी की बात यह रही कि कैरेबियाई टीम को शुरुआत अच्छी मिली थी। 63 रन पर पहला विकेट 11वें ओवर में गिरा था। वनडे क्रिकेट के हिसाब से यह अच्छा स्कोर कहा जा सकता था, लेकिन इसके बाद विकेटों का ऐसा पतझड़ शुरू हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम हवा की तरह उड़ गई।
जयडेन लेनोक्स ने किए 5 शिकार
36 ओवर में टीम ने 138 रन पर सभी विकेट खो दिए। जॉन कैम्पबेल ने 41 गेंदों में 43 रन बनाए, जबकि आमिर जंगू ने 24 रनों की पारी खेली। 18-18 रन अकीम अगस्ते और कीसी कार्टी ने बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। वहीं, गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की ओर से 5 विकेट जयडेन लेनोक्स ने चटकाए और 2-2 विकेट कप्तान मिचेल सैंटनर और स्पिनर माइकल ब्रेसवेल को मिले। हालांकि, न्यूजीलैंड के लिए भी यह 140 रनों से कम की चेज आसान नहीं रही।
आसान लक्ष्य हो गया था मुश्किल
कीवी टीम जब 139 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी तो उन्हें यह लक्ष्य बेहद आसान लगा होगा, लेकिन फिर भी 5 विकेट वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने चटका दिए। 37 रनों की पारी टॉम लैथम ने न्यूजीलैंड के लिए खेली, जबकि 28-28 रन विल यंग और डेरिल मिचेल ने बनाए। 24 रन माइकल ब्रेसवेल के बल्ले से आए और 17 रनों की पारी हेनरी निकोल्स ने खेली। वेस्टइंडीज के लिए दो विकेट खैरी पियरे ने निकाले, जबकि एक-एक सफलता अल्जारी जोसेफ और गुडाकेश मोती को मिली। प्लेयर ऑफ द मैच 5 विकेट हॉल लेने के लिए लेनोक्स रहे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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