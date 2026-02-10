Cricket Logo
UAE के खिलाफ न्यूजीलैंड का कोहराम, T20 World Cup में टूट गए पार्टनरशिप के पुराने सारे रिकॉर्ड

UAE के खिलाफ न्यूजीलैंड का कोहराम, T20 World Cup में टूट गए पार्टनरशिप के पुराने सारे रिकॉर्ड

संक्षेप:

UAE के खिलाफ न्यूजीलैंड के ओपनर्स का कोहराम देखने को मिला। T20 World Cup के इतिहास के पार्टनरशिप के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। अभी तक इतनी बड़ी पार्टनरशिप किसी टी20 विश्व कप मैच में नहीं हुई थी, जितनी टिम सीफर्ट और फिन एलेन के बीच हुई।

Feb 10, 2026 06:30 pm IST
UAE के गेंदबाजों पर न्यूजीलैंड के ओपनर्स बुरी तरह से टूटकर पड़े और टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टिम सीफर्ट और फिन एलेन ने यूएई के हर एक गेंदबाज की खबर ली। बिना कोई विकेट खोए न्यूजीलैंड ने 174 रनों का टारगेट चेज कर लिया। इसी के साथ एक रिकॉर्ड भी बना। टी20 विश्व कप के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए ये सबसे बड़ी साझेदारी थी, जो टिम सीफर्ट और फिन एलेन के बीच हुई। दोनों ने 175 रन जोड़े। इस तरह T20 World Cup के इतिहास के पार्टनरशिप के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए।

अभी तक टी20 विश्व कप के इतिहास में जोस बटलर और एलेक्स हेल्स के नाम सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने का रिकॉर्ड दर्ज था। दोनों ने 2022 के टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में भारत के खिलाफ 170 रनों की नाबाद साझेदारी पहले विकेट के लिए की थी। इसके बाद नाम लिस्ट में साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक और राइली रूसो का आता है, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 168 रनों की साझेदारी की हुई है। अब 175 रनों के साथ फिन एलेन और टिम सीफर्ट की जोड़ी टॉप पर पहुंच गई है।

इस मैच की बात करें तो यूएई की टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। कप्तान का फैसला सही साबित नहीं हुआ था, क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन फिर भी कप्तान ने खुद अर्धशतक जड़ा और आलीशान शराफू भी अर्धशतक जड़ने में सफल हुए। टीम ने 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए, जो लड़ने लायक लग रहे थे, लेकिन इस लड़ाई को फिन एलेन और टिम सीफर्ट ने एकतरफा कर दिया।

दोनों ने पहले तो इस टी20 विश्व कप के पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर 78 रन बनाया और फिर मैच भी 16वें ओवर में खत्म कर दिया। टिम सीफर्ट ने 42 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जबकि फिन एलेन ने 50 गेंदों में 84 रनों की नाबद पारी खेली, जिसमें 5 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे। दोनों बल्लेबाजों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100-100 छक्के भी पूरे किए।

