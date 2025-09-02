न्यूजीलैंड ने क्रेग मैकमिलन को अपनी महिला टीम का बैटिंग और फील्डिंग कोच नियुक्त किया

न्यूजीलैंड ने महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले पूर्व ऑलराउंडर क्रेग मैकमिलन को महिला टीम का बल्लेबाजी और फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। मैकमिलन न्यूजीलैंड के लिए 55 टेस्ट और 197 वनडे मैच खेल चुके हैं। उन्होंने नई भूमिका मिलने पर उत्साह जताया है।

न्यूजीलैंड ने भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप से पहले पूर्व ऑलराउंडर क्रेग मैकमिलन को मंगलवार को अपनी महिला टीम का बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच नियुक्त किया।

न्यूजीलैंड की तरफ से 55 टेस्ट और 197 वनडे मैच खेलने वाले मैकमिलन मुख्य कोच बेन सॉयर की अगुवाई वाली कोचिंग टीम का हिस्सा बनेंगे।

मैकमिलन इससे पहले 2024 में टी20 विश्व कप जीत के दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का हिस्सा थे।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अनुसार मैकमिलन ने कहा, ‘‘व्हाइट फर्न्स (न्यूजीलैंड की महिला टीम) के साथ इस भूमिका को लेकर मैं बेहद खुश हूं। महिला क्रिकेट लगातार प्रगति कर रहा है और मैं हमारी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ काम करने और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए उत्साहित हूं।’’

न्यूजीलैंड विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत एक अक्टूबर को इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा।

क्रेग मैकमिलन ने अपने करियर में 55 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 91 पारियों में उन्होंने 38.46 की औसत से 3116 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट करियर में 6 शतक और 19 अर्धशतक जड़े और उनकी सर्वोच्च पारी 142 रन की रही। टेस्ट में उनके नाम 28 विकेट भी दर्ज हैं।

वनडे करियर की बात करें तो मैकमिलन ने 197 मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया। उनके नाम ओडीआई में 4707 रन दर्ज हैं। वनडे में उन्होंने 3 शतक और 28 अर्धशतक जड़े हैं। इस फॉर्मेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन है। ओडीआई में उनके नाम 49 विकेट दर्ज हैं।