भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की ODI और T20I स्क्वॉड का हुआ ऐलान, केन विलियमसन को जगह नहीं

संक्षेप: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। वनडे टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल होंगे, वहीं टी20 टीम की कमान मिचेल सेंटनर संभालेंगे। भारत का वनडे सीरीज का ऐलान करना बाकी है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत के खिलाफ आगामी 3 मैच की वनडे और 5 मैच की टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। दोनों ही टीम में कीवी टीम के सीनियर बल्लेबाज केन विलियमसन को नहीं चुना गया है। न्यूजीलैंड की वनडे टीम की कप्तानी माइकल ब्रेसवेल करते हुए नजर आएंगे, वहीं टी20 टीम को लीड मिचेल सेंटरन करेंगे। भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के साथ-साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर चुका है। वनडे टीम का ऐलान बीसीसीआई आगामी कुछ दिनों में कर सकता है। न्यूजीलैंड के भारत दौरे का आगाज वनडे सीरीज से होगा, पहला वनडे 11 जनवरी को खेला जाना है।

लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जेडेन लेनोक्स को पहली बार न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया है। लेनोक्स को वनडे टीम में शामिल किया गया है, उनके साथ अनकैप्ड क्रिस्टियन क्लार्क, और उभरते हुए इंटरनेशनल खिलाड़ी आदि अशोक, जोश क्लार्कसन, निक केली और हाल ही में टेस्ट डेब्यू करने वाले माइकल रे भी हैं।

काइल जैमीसन और मिशेल सेंटनर न्यूजीलैंड के लिए फिर से खेलने के लिए तैयार हैं, जैमीसन सीधे वनडे और T20 दोनों टीमों में वापस आ रहे हैं, और सेंटनर को सिर्फ T20 टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि वह अपनी ग्रोइन इंजरी से ठीक हो रहे हैं और यह उनके वापसी के प्लान का हिस्सा है।

सेंटनर की गैरमौजूदगी में माइकल ब्रेसवेल वनडे सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे, उनके साथ डेवोन कॉनवे, डेरिल मिशेल, विल यंग और हेनरी निकोल्स जैसे अनुभवी लीडरशिप ग्रुप होंगे।

टेस्ट कप्तान टॉम लैथम और फ्रंट-लाइन सीम बॉलर मैट हेनरी दोनों वनडे सीरीज से बाहर हैं, लैथम अपने तीसरे बच्चे के जन्म के लिए न्यूजीलैंड में रहेंगे, और हेनरी फरवरी में T20 सीरीज और ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी हालिया काफ इंजरी से रिकवर कर रहे हैं।

नाथन स्मिथ (साइड), ब्लेयर टिकनर (कंधा) और मार्क चैपमैन (टखना) को वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया क्योंकि वे अपने-अपने वापसी के प्लान पर काम कर रहे हैं। चैपमैन T20 सीरीज में खेलने के लिए तैयार हैं।

बेन सियर्स मेलबर्न में अपना समय बिताकर लौट आए हैं, लेकिन उन्हें वनडे क्रिकेट के लिए टीम में नहीं चुना गया क्योंकि वह अपने वापसी के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। सियर्स अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं और सुपर स्मैश के लिए उपलब्ध होने की राह पर हैं।

केन विलियमसन SA20 लीग में अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण वनडे टीम में चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

New Zealand squad for ODI series against India माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, ज़ैक फाउल्क्स, मिच हे, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग