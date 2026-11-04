IND vs NZ: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सस्ते में किया ढेर, 3 तेज गेंदबाजों ने मिलकर किए 9 शिकार
India vs New Zealand 1st ODI ऑकलैंड में खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 185 रनों पर ढेर कर दिया। भारत के तेज गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया। अर्शदीप को चार विकेट मिले।
India vs New Zealand 1st ODI मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कप्तान का ये फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और मेजबान न्यूजीलैंड को 185 रनों पर ढेर कर दिया। भारत के सामने मैच जीतने के लिए 186 रनों का लक्ष्य है। भारत के पास सीरीज में 1-0 से आगे जाने का अच्छा मौका है। इस मैच में भारत के तीन तेज गेंदबाजों ने मिलकर कहर बरपाया। अर्शदीप सिंह को चार विकेट मिले, जबकि गुरनूर बराड़ 3 और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट अपने नाम किए।
भारत के खिलाफ टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को पहला झटका पांचवें ओवर में लगा, जब अर्शदीप सिंह ने कीवी ओपनर विल यंग को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद दूसरा झटका भी उन्होंने ही न्यूजीलैंड को दिया। नंबर 3 के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स को उन्होंने कैच आउट कराया था। इसके बाद टीम के विकेट गिरते ही चले गए। कोई भी बड़ी साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में नहीं हुई। 40.2 ओवर में टीम 185 रनों पर ऑलआउट हो गई।
इस मैच में न्यूजीलैंड की ओर से पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार करने में सफल हुए। दो बल्लेबाजों ने 30 से ज्यादा रन भी बनाए, लेकिन कोई भी अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। सबसे ज्यादा 38 रन टिम साइफर्ट ने बनाए, जबकि 34 रनों की पारी आखिरी नंबर पर आए ब्लेयर टिकनर ने खेली। वहीं, 30 रन ग्लेन फिलिप्स ने बनाए। 28 रन डेरिल मिचेल के बल्ले से आए और जैकब डफी 15 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए 4 विकेट अर्शदीप सिंह को मिले, 3 विकेट गुरनूर बराड़ और 2 विकेट अंशुल कंबोज ने निकाले। एक रन आउट के तौर पर विकेट न्यूजीलैंड ने खोया। आकिब नबी और अक्षर पटेल को कोई सफलता नहीं मिली। अक्षर ने 5 और आकिब ने 6 ओवर इस मैच में किए।
क्यों फेल हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज?
न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के फेल होने का कारण यह भी है कि एक तो कई खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में लय में नहीं थे। दूसरा कारण ये कि वे टी20 क्रिकेट खेलकर इस सीरीज में उतरे। शॉर्ट लेंथ की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कई बल्लेबाजों ने अपना विकेट गंवाया। इसका सीधा मतलब था कि वे अभी भी टी20 मोड से उबर नहीं पाए और इसका फायदा भारतीय तेज गेंदबाजों ने उठाया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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