न्यूजीलैंड ए के गेंदबाज साइमन कीन और फ्रेसर शीट चोट के कारण हुए बाहर, इंडिया की टीम को मिलेगी राहत
इंडिया ए के खिलाफ तीसरे और आखिरी अनौपचारिक टेस्ट से न्यूजीलैंड ए के गेंदबाज साइमन कीन और फ्रेसर शीट बाहर हो गए हैं। शीट के नहीं होने से भारत को फायदा मिलेगा। क्योंकि वह फॉर्म में थे।
भारत ए के खिलाफ तीसरे और आखिरी अनौपचारिक टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड ए टीम के तेज गेंदबाज साइमन कीन और फ्रेसर शीट चोटों के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। सीरीज के पहले दोनों मैच ड्रॉ रहे थे। कीन को पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग में चोट लगी जबकि शीट को बाईं बाजू में चोट लगी है। दोनों अगले तीन चार सप्ताह में अपनी घरेलू टीमों के लिये वापसी करेंगे।
न्यूजीलैंड ए के दो गेंदबाज बाहर
फ्रेसर शीट ने इंडिया ए के खिलाफ पहले और दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने पहले मैच में दो और दूसरे मैच में 4 विकेट हासिल किए। साइमन कीन ने पहले अनौपचारिक टेस्ट में 5 विकेट लिए थे। दोनों अगले तीन से चार हफ्तों में अपनी घरेलू टीमों के लिए वापसी करेंगे। वहीं, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा कि लिस्टर ऑकलैंड के साथ ट्रेनिंग के दौरान लगी दाहिने हिस्से की मांसपेशियों के खिंचाव से उबर रहे हैं और अपने वापसी पर काम कर रहे हैं। ब्रेट रैंडेल और जैक गिब्सन अब तीसरे मैच के लिए टीम में बने रहेंगे और गेंदबाज डैनरू फर्न्स टीम में शामिल होंगे।"
गिब्सन और ब्रेट रैंडेल अब तीसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए भी न्यूजीलैंड ए की टीम के साथ बने रहेंगे, जबकि डानरू फर्न्स को भी टीम में शामिल किया जाएगा। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हेनरी निकल्स को पिछले सप्ताह न्यूज़ीलैंड की वनडे टीम में शामिल किए जाने के बाद टिम रॉबिन्सन न्यूजीलैंड ए की टीम के साथ बने रहेंगे।
न्यूजीलैंड ए की टीम में कुछ और बदलाव भी हुए हैं। तेज गेंदबाज साइमन कीन (हैमस्ट्रिंग), बेन लिस्टर (पसलियों के पास की मांसपेशियों में चोट) और फ़्रेजर शीट (पसलियों के पास की मांसपेशियों में चोट) चोट के कारण बाहर हो गए हैं। कीन और शीट को सीरीज के दौरान पहले ही चोट लगी थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट की विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों “अगले तीन से चार सप्ताह में अपनी घरेलू टीमों के लिए खेलने के लिए वापसी करेंगे।”
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पसलियों के पास की मांसपेशियों में खिंचाव से उबर रहे हैं, जिसके कारण वह शनिवार से लिंकन में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाले तीसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे। टेस्ट मैचों के विशेषज्ञ जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा अपनी तैयारी के तहत इस मैच में खेलते नजर आएंगे। वहीं, टी-20 अंतरराष्ट्रीय के उप-कप्तान तिलक वर्मा, पंत की जगह लेने के लिए लिंकन में इंडिया ए टीम से जुड़ गए हैं।
न्यूजीलैंड ए टीम :
आदि अशोक, मैट बॉयल , मैक्स चू, डानरू फर्न्स, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, जाक गिब्सन, कुर्टिस हीफी, राइस मारियू , जेरोड मैकी, कैम पॉल, डेल फिलिप्स, ब्रेट रेंडल, टिम रॉबिनसन ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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