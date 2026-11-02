मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज ने की खतरनाक गेंदबाजी, फिर भी न्यूजीलैंड ए ने बना दिए 424 रन
मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज ने इंडिया ए के लिए खतरनाक गेंदबाजी दूसरे मुकाबले में की। हालांकि, पहली पारी में न्यूजीलैंड ए ने फिर भी 424 रन बना दिए। बढ़त भी उन्हें 78 रनों को मिल गई है।
इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज की तैयारी करनी है। ऐसे में इस मैच में कई बड़े क्रिकेटर भारत के लिए खेल रहे हैं। इनमें यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल और आकाश दीप जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इस मुकाबले के दूसरे दिन का खेल जारी है और इंडिया ए के लिए गेंदबाजी में मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज ने शानदार काम किया। हालांकि, फिर भी न्यूजीलैंड ए ने 400 से ज्यादा रन बना दिए।
इंडिया ए ने ध्रुव जुरेल के 105, देवदत्त पडिक्कल के 80 और आकाश दीप की 68 रनों की पारी की बदौलत 346 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ए को शुरुआत अच्छी नहीं मिली। 3 विकेट 13 रन पर मेजबानों ने खो दिए थे, लेकिन इसके बाद 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी चौथे विकेट के लिए हुई और फिर न्यूजीलैंड ए ने वापसी कर ली। यहां तक कि 369 पर 9वां विकेट गिरा था, लेकिन 424 रनों पर जाकर आखिरी विकेट गिरा। इस तरह पहली पारी के आधार पर 78 रनों की बढ़त न्यूजीलैंड ए को मिल गई।
इस मैच में इंडिया ए के लिए मुकेश कुमार ने अपना पंजा खोला। वे 29 ओवर में 85 रन देकर 5 विकेट हासिल करने में सफल हुए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 35 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 118 रन दिए और 4 सफलताएं हासिल कीं। वॉशिंगटन सुंदर ने आखिरी विकेट चटकाया। आकाश दीप और मानव सुथार खाली हाथ लौटे। मैथ्यू बोयले ने न्यूजीलैंड ए टीम के लिए 110 रनों की पारी खेली, जबकि 93 रन डीन फॉक्स क्राफ्ट ने बनाए। 41 रन क्रिस्टियन क्लार्क और 40 रन फ्रेसर शीट ने बनाए।
यशस्वी जायसवाल पर है भारी दबाव
इंडिया ए की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि वे इस दौरे पर अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। यहां तक कि घर पर रणजी ट्रॉफी में भी फेल रहे थे। उन्होंने विकेटकीपिंग सीखना शुरू कर दिया है, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर इस समय वह संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा तीन पारियां ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मिलने वाली हैं। ऐसे में उन्हें दिखाना होगा कि वे एक दमदार बल्लेबाज हैं और बड़ी पारियां खेल सकते हैं। इस मैच की पहली पारी में उनका खाता नहीं खुला था। वहीं, पहले टेस्ट मैच की एक पारी में 17 और दूसरी पारी में 5 रन ही उनके बल्ले से आए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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