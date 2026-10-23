इंडिया ए सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ए टीम का ऐलान, 3 अलग-अलग टीमों की हुई घोषणा
इंडिया ए सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ए टीम का ऐलान हो गया है। 3 अलग-अलग टीमों की घोषणा हुई है। आखिरी मैच के लिए तो कप्तान भी घोषित नहीं किया गया है। इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए सीरीज की शुरुआत 24 अक्टूबर से होने वाली है।
न्यूजीलैंड ए टीम का ऐलान इंडिया ए सीरीज के लिए हो गया है। 19 सदस्य टीम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने चुनी है। हालांकि, 3 अलग-अलग टीमों का चुनाव किया गया है, जिसमें कुछ-कुछ खिलाड़ियों को बदला गया है। कल यानी शनिवार 24 अक्टूबर से इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच रेड बॉल सीरीज शुरू हो रही है। लिंकन यूनिवर्सिटी में पहला मैच खेला जाएगा, जो तीन मैचों की इस 4 डे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला होगा।
ये ए सीरीज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज और उसके बाद खेली जाने वाली वनडे सीरीज के अलावा न्यूजीलैंड की घरेलू 50 ओवर की प्रतियोगिता से क्लेश कर रही है। इसका मतलब है कि हर मैच के लिए 13-13 खिलाड़ी चुने गए हैं। वहीं, टीम के बाकी सदस्य फोर्ड ट्रॉफी में शामिल होंगे। न्यूजीलैंड ए टीम के खिलाड़ियों को भारत के कुछ बेहतरीन रेड बॉल खिलाड़ियों से भिड़ना है। इनमें यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी चुना गया है।
कैंटरबरी के राइस मारियू पहले और दूसरे गेम में कप्तानी करेंगे, जबकि तीसरे मैच की कप्तानी का फैसला सही समय पर किया जाएगा। इसकी जानकारी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दी है। न्यूजीलैंड के सबसे नए सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी निक केली तीसरे गेम में खेल सकते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के उनके साथी इंटरनेशनल खिलाड़ी आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट फिशर, मिच हे, जेडन लेनोक्स, बेन लिस्टर, हेनरी निकोल्स और टिम रॉबिन्सन भी आखिरी मैच में खेल सकते हैं।
इंडिया ए के खिलाफ रेड बॉल मैचों के लिए न्यूजीलैंड ए टीमें
पहले मैच के लिए NZ A टीम: राइस मारियू (C), मैट बॉयल, मैक्स चू, क्रिस्टियन क्लार्क, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, ज़ैक गिब्सन, मिच हे (WK), कर्टिस हीफ़ी, साइमन कीन, जेडन लेनोक्स, जैरोड मैके, टिम रॉबिन्सन और फ्रेज़र शेट
दूसरे मैच के लिए न्यूजीलैंड ए टीम: राइस मारियू (C), मैट बॉयल, क्रिस्टियन क्लार्क, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, ज़ैक गिब्सन, मिच हे (WK), कर्टिस हीफ़ी, साइमन कीन, जेडन लेनोक्स, जैरोड मैके, टिम रॉबिन्स और फ्रेज़र शेट
तीसरे मैच के लिए NZ A टीम: आदि अशोक, मैट बॉयल, मैक्स चू (WK), डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, कर्टिस हीफी, साइमन कीन, निक केली, बेन लिस्टर राइस मारियू, जैरोड मैके, कैम पॉल, हेनरी निकोल्स और फ्रेजर शेट
इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए टीम के मैचों का शेड्यूल
पहला मैच - 24-27 अक्टूबर - बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन यूनिवर्सिटी
दूसरा मैच - 31 अक्टूबर-3 नवंबर - हैगले ओवल, क्राइस्टचर्च
तीसरा मैच - 7-10 नवंबर- बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन यूनिवर्सिटी
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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