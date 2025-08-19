DPL: जीत की पटरी पर लौटी नई दिल्ली टाइगर्स टीम, प्लेऑफ्स की रेस में खुद को रखा जिंदा

DPL 2025 के 26वें लीग मैच में नई दिल्ली टाइगर्स टीम ने जीत दर्ज की। लगातार पांच मुकाबले हारने के बाद हिम्मत सिंह की कप्तानी वाली टीम को जीत नसीब हुई है। इस तरह प्लेऑफ्स की रेस में खुद को उन्होंने जिंदा रखा है।

DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल के दूसरे सीजन का 26वां लीग मैच नई दिल्ली टाइगर्स और नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में नई दिल्ली टाइगर्स टीम ने जीत दर्ज की और इस तरह ये टीम जीत की पटरी पर लौट आई, क्योंकि 2025 के सीजन की शुरुआत हिम्मत सिंह की कप्तानी वाली टीम नई दिल्ली टाइगर्स ने जीत के साथ की थी, लेकिन अगले पांच मैचों में टीम को लगातार हार पर हार मिली। सातवें मैच में टीम को दूसरी जीत नसीब हुई है। टीम अब पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गई है।

इस मुकाबले की बात करें तो नई दिल्ली टाइगर्स टीम के कप्तान हिम्मत सिंह ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। नोर्थ दिल्ली की टीम महज 124 रन ही 20 ओवर में 9 विकेट खोकर बना सकी। यशजीत ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 15 रन दिए और 4 विकेट निकाले, जिसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला। उनके अलावा बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और मैच को जल्दी खत्म करते हुए नेट रन रेट में सुधार किया, जो आगे काम आ सकता है।