New Delhi Tigers wins 2nd match of DPL 2025 after lost 5 matches Captain Himmat Singh shines vs North Delhi Strikers
New Delhi Tigers wins 2nd match of DPL 2025 after lost 5 matches Captain Himmat Singh shines vs North Delhi Strikers

DPL: जीत की पटरी पर लौटी नई दिल्ली टाइगर्स टीम, प्लेऑफ्स की रेस में खुद को रखा जिंदा

DPL 2025 के 26वें लीग मैच में नई दिल्ली टाइगर्स टीम ने जीत दर्ज की। लगातार पांच मुकाबले हारने के बाद हिम्मत सिंह की कप्तानी वाली टीम को जीत नसीब हुई है। इस तरह प्लेऑफ्स की रेस में खुद को उन्होंने जिंदा रखा है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 07:55 AM
DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल के दूसरे सीजन का 26वां लीग मैच नई दिल्ली टाइगर्स और नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में नई दिल्ली टाइगर्स टीम ने जीत दर्ज की और इस तरह ये टीम जीत की पटरी पर लौट आई, क्योंकि 2025 के सीजन की शुरुआत हिम्मत सिंह की कप्तानी वाली टीम नई दिल्ली टाइगर्स ने जीत के साथ की थी, लेकिन अगले पांच मैचों में टीम को लगातार हार पर हार मिली। सातवें मैच में टीम को दूसरी जीत नसीब हुई है। टीम अब पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गई है।

इस मुकाबले की बात करें तो नई दिल्ली टाइगर्स टीम के कप्तान हिम्मत सिंह ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। नोर्थ दिल्ली की टीम महज 124 रन ही 20 ओवर में 9 विकेट खोकर बना सकी। यशजीत ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 15 रन दिए और 4 विकेट निकाले, जिसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला। उनके अलावा बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और मैच को जल्दी खत्म करते हुए नेट रन रेट में सुधार किया, जो आगे काम आ सकता है।

125 रनों के लक्ष्य को न्यू दिल्ली टाइगर्स ने 13 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 25 गेंदों में 46 रन कप्तान हिम्मत सिंह ने बनाए, जबकि 31 गेंदों में 42 रनों की पारी लक्ष्य थरेजा ने खेली। 22 गेंदों में 27 रन वैभव रावल बनाकर नाबाद लौटे। इस जीत के साथ न्यू दिल्ली टाइगर्स टीम पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर पहुंच गई है, लेकिन टॉप 4 के लिए अभी लड़ाई लड़नी होगी। तीन मुकाबले इस टीम के बाकी हैं। अगर प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करना है तो तीनों मैचों में कम से जीत दर्ज करनी होगी। अगर बड़े अंतर से मैच जीते तो ये सोने पर सुहागा होगा।

