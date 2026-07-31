वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट के दीवाने हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच, कहा- पलक झपकते ही कर दिया था मैच खत्म
वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व हेड कोच ने बड़ा दावा किया और कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं देखा। उन्होंने आईपीएल का जिक्र किया, जहां चुटकियों में उनसे मैच छीन लिया था।
IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने एक या दो नहीं, बल्कि कई कमाल की पारियां खेली थीं। वे आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, जबकि सबसे ज्यादा छक्के भी उन्होंने ही जड़े थे। वे किसी भी गेंदबाज को उसकी रेप्यूटेशन के हिसाब से नहीं खेलते थे, बल्कि गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलते थे। उनके आगे जसप्रीत बुमराह आए, जोश हेजलवुड आए, पैट कमिंस आए, भुवनेश्वर कुमार आए या फिर कोई और, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व हेड कोच जस्टिन लैंगर हैरान हैं और कहा है कि उनके जैसा टैलेंट जीवन में नहीं देखा।
स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट में जस्टिन लैंगर ने कहा, "आप इंडिया जाइए, हे भगवान, मैंने कभी इतना टैलेंट नहीं देखा, यह कमाल का है। इस बच्चे वैभव सूर्यवंशी को अपने दूसरे या तीसरे इंटरनेशनल मैच में ही मैन ऑफ द मैच मिल गया। हमने दो सीजन पहले IPL में उसके खिलाफ कोचिंग की थी, वह 14 साल का है, हमने टीम में उसके बारे में बात भी नहीं की। उसने अपनी पहली ही बॉल कवर के ऊपर से छक्का मारा, IPL क्रिकेट में उसकी पहली बॉल और दो गेम बाद उसने IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाया। हमने इस साल 230 रन बनाए, इससे पहले कि हम पलक झपका पाते, गेम खत्म हो गया। उसने 30 बॉल पर 90 रन बनाए। उसमें बहुत टैलेंट है।"
आपको बता दें, आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने का इनाम उन्हें मिला था और उन्हें भारत की टीम में शामिल कर लिया गया था। इंग्लैंड में उनको डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन पहले तीन मैचों में ज्यादा नहीं चले। हालांकि, जिम्बाब्वे में उन्होंने दो दमदार अर्धशतक जड़े। प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल करने के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड भी उन्होंने 15 साल की उम्र में हासिल कर इतिहास रच दिया। वे अब एशियन गेम्स में नजर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले दलीप ट्रॉफी खेलेंगे, जहां उन्हें वाइस कैप्टेंसी दी गई है।
जस्टिन लैंगर की बात करें तो वह आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच थे। लैंगर ने उस मैच का जिक्र किया है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 221 रनों का टारगेट राजस्थान रॉयल्स के सामने आईपीएल 2026 के 64वें लीग मैच में रखा था। राजस्थान ने वैभव की तूफानी पारी के दम पर 19.1 ओवर में 225 रन बनाकर मैच जीत लिया था। वैभव ने 38 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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