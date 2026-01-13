T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नीदरलैंड की टीम का ऐलान, जाने-पहचाने खिलाड़ियों को मिला मौका
T20 World Cup 2026 के लिए नीदरलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। भारत और श्रीलंका में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए एक अनुभवी टीम की घोषणा नीदरलैंड की ओर से की गई है, जिसमें कई जाने-पहचाने चेहरे भी शामिल हैं। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के अलावा रोएलोफ वैन डेर मर्व, बास डिलीडे, माइकल लेविट और जैक लायन कैशेट को टीम में जगह मिली है। बांग्लादेश दौरे से बाहर रहने के बावजूद वैन डेर मर्व, डिलीडे, लेविस और कैशेट की वापसी हुई है। उस दौरे पर ही नीदरलैंड ने T20 World Cup 2026 के लिए क्वालीफाई किया था।
अनुभवी ऑलराउंडर कॉलिन एकरमैन की भी वापसी टीम में हुई है, जो आखिरी बार नवंबर 2024 में T20I मैच खेले थे। टिम वैन डेर गुग्टेन भी लंबे अंतराल के बाद वापसी करने में सफल हुए हैं। लोगन वैन बीक भी वापसी करने वाले हैं, जो आखिरी बार जून 2024 में पिछले T20 वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड्स के लिए खेले थे। इससे पता चलता है कि अनुभवी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के लिए तरजीह दी गई है। युवा खिलाड़ियों पर गाज गिरी है। श्रीलंका में पाकिस्तान से अपने पहले मैच में नीदरलैंड को भिड़ना है। कोलंबो में 7 फरवरी को टीम का पहला मैच टूर्नामेंट के ओपनिंग डे पर ही होना है।
बांग्लादेश सीरीज में खेलने वाले तेजा निदामनुरु, टिम प्रिंगल और विक्रमजीत सिंह इस बार नहीं खेल पाएंगे, साथ ही सेड्रिक डी लांगे, सिकंदर जुल्फिकार, सेबेस्टियन ब्राट, डेनियल डोरम, शारिज अहमद और रयान क्लेन भी टीम का हिस्सा नहीं हैं। नीदरलैंड की टीम ग्रुप ए में है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की टीम भी शामिल है। नीदरलैंड का सामना पाकिस्तान, नामीबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया से लीग फेज में होगा। यह नीदरलैंड की मेंस टीम का कुल सातवां T20 वर्ल्ड कप है। 2009 से ही टीम टी20 विश्व कप खेल रही है।
T20 World Cup 2026 के लिए नीदरलैंड की टीम
स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, नोआ क्रोस, बास डी लीडे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, माइकल लेविट, जैक लायन-कैशेट, मैक्स ओ'डॉड, लोगान वैन बीक, टिम वैन डेर गुगटेन, रोएलोफ वैन डेर मेर्वे, पॉल वैन मीकेरेन, साकिब जुल्फिकार।