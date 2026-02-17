इंडिया मैच से पहले नीदरलैंड के कप्तान की ICC से खास गुजारिश, बोले- उम्मीद है कि अब ऐसा होगा
इंडिया मैच से पहले नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से एक खास गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है अब एसोसिएट देशों को बड़ी टीमों के खिलाफ अधिक खेलने का मौका मिलेगा।
नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स को उम्मीद है कि टी20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट देशों के प्रभावशाली प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की प्रतियोगिताओं से इतर टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ अधिक द्विपक्षीय क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिलेगा। टी20 विश्व कप में खेलने वाली एसोसिएट देशों की टीमों को यह शिकायत रही है कि उन्हें शीर्ष टीमों के खिलाफ क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता।
जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया, जबकि नेपाल और इटली जैसी टीमों ने लीग चरण में इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी। भारत के खिलाफ अपने अंतिम लीग मैच की पूर्व संध्या पर एडवर्ड्स ने कहा कि आईसीसी प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना एसोसिएट देशों के लिए तब तक मुश्किल रहेगा जब तक कि उन्हें विश्व कप से इतर शीर्ष टीमों के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिलेगा।
एडवर्ड्स ने संवाददाताओं से कहा, ''मुझे लगता है कि इस विश्व कप में एसोसिएट देशों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि इसके बाद उन्हें विश्व कप से इतर टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ खेलने का अधिक मौका मिलेगा।'' नीदरलैंड के कप्तान ने कहा कि अपनी सीमाओं के बावजूद उनकी टीम ने अभी तक विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। नीदरलैंड की बुधवार को भारतीय टीम से अहमदाबाद में टक्कर होगी।
उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि हमने अपनी क्षमता से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि हमने विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हमें टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ खेलने के अधिक अवसर मिलेंगे तो हम अगले स्तर पर पहुंच सकते हैं।'' भारत के खिलाफ मैच के बारे में एडवर्ड्स ने कहा, ''हम प्रत्येक मैच में अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग रणनीति बनाते हैं। भारत के पास काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं लेकिन हमने उनके लिए रणनीति तैयार की है और हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।''
