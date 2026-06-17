नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स मैच ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक या दो नहीं, बल्कि 3 बार हुआ सुपर ओवर
Nepal vs Netherlands 3 super over match: नेपाल और नीदरलैंड के बीच एक टी20 मैच एक या दो नहीं, बल्कि तीन सुपर ओवर तक चला। हालांकि, नेपाल की टीम को नीदरलैंड से फिर भी हार का सामना करना पड़ा।
Nepal vs Netherlands 3 super over match: किसी भी क्रिकेट फैन के लिए मैच का टाई होना और फिर सुपर ओवर होना, चेरी ऑन द केक होने जैसा है। क्रिकेट फैन अगर किसी मैच में सुपर ओवर देखे तो उसे लगता है कि उसे दीपावली का बोनस मिल गया, लेकिन जब एक ही मैच में एक या दो नहीं, बल्कि 3 बार सुपर ओवर देखने को मिले तो इसे आप क्या कहेंगे? अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कहना इसे उचित रहेगा, क्योंकि मेंस प्रोफेशनल क्रिकेट में पहली बार किसी मैच में 3 सुपर ओवर हुए हैं।
दरअसल, नेपाल और नीदरलैंड के बीच ग्लास्गो में टी20 ट्राई सीरीज का एक मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला पहले तो टाई रहा। इसके बाद नतीजे पर पहुंचने के लिए सुपर ओवर हुआ। हैरानी की बात यह रही कि सुपर ओवर भी टाई रहा। ऐसे में एक और सुपर ओवर दोनों टीमों के बीच आयोजित हुआ और हैरत की बात यह रही कि दूसरा सुपर ओवर की टाई रहा। अभी तक के इतिहास में कहीं भी मेंस क्रिकेट में दूसरा सुपर ओवर टाई नहीं हुआ है, लेकिन यहां हुआ और फिर तीसरा सुपर ओवर हुआ, जिसमें नतीजे पर पहुंचा जा सका।
नेपाल के खिलाफ इस मैच में नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए। इसके जवाब में नेपाल की टीम ने 8 विकेट खोए और 152 रन ही बनाए। इसके बाद नेपाल की टीम ने पहले सुपर ओवर में 1 विकेट खोकर 19 रन बनाए, जवाब में नीदरलैंड ने बिना विकेट खोए 19 रन बना दिए। अब दूसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 1 विकेट खोकर 17 रन बनाए। नेपाल ने जवाबी हमला किया और बिना विकेट खोए 17 रन बनाकर दूसरा सुपर ओवर भी टाई कर दिया।
नीदलरलैंड बिना रन बनाए जीती
इसके बाद तीसरा सुपर ओवर हुआ, जिसमें नेपाल को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी और टीम एक भी रन नहीं बना सकी। दोनों विकेट पहली चार गेंदों पर नेपाल ने खो दिए। इसके बाद नीदरलैंड की टीम ने बिना बल्ले से रन बनाए मैच जीत लिया, क्योंकि नो बॉल नेपाल के गेंदबाज ने फेंकी, जिस पर दो रन भी बाई के रूप में नीदरलैंड ने दौड़ लिए। इस तरह नेपाल को इस मैच में नीदरलैंड से हार मिली। यह मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि तीन सुपर ओवर वाला यह मैच बन गया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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