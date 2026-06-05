गेंद डली एक, विकेट गिरे दो; वुमेंस क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा, बोर्ड को मांगनी पड़ी माफी

वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई बैटर टाइम आउट के चलते आउट हुई हो। बैटर 90 सेकंड के अंदर क्रीज पर नहीं पहुंची, जिस वजह से अंपायर ने उन्हें आउट दिया। हालांकि विपक्षी टीम के क्रिकेट बोर्ड ने इस पर माफी मांगी।

कभी आपने ऐसा स्कोरबोर्ड देखा है, जहां पारी के दौरान एक गेंद डली और विकेट दो गिर गए हो? शायद नहीं, मगर ऐसा नेपाल बनाम भूटान वुमेंस क्रिकेट मैच के दौरान हुआ है। इस मैच के दौरान भूटान की रित्शी चोडेन के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। मामला कुछ ऐसा है कि नेपाल और भूटान के बीच मलेशिया के मंटिन में ACC प्रीमियर कप T20I का मैच खेला जा रहा था। इस मैच में नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए 113 रन बोर्ड पर लगाए थे। जैसे ही भूटान की टीम बैटिंग करने आई तो नेपाल ने मैच की पहली गेंद पर ही विकेट चटका दिया। पारी की पहली गेंद पर विकेट गिरने की चलते नंबर-3 की बैटर रित्शी चोडेन तैयार नहीं थीं, जिस वजह से वह समय पर क्रीज पर नहीं पहुंच पाईं और टाइम आउट के चलते उन्हें आउट दे दिया गया।

भूटान की रित्शी चोडेन वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट पर आउट होने वाली पहली बैटर बन गई हैं। उनके नाम यह शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

क्रीज पर पहुंचने के लिए बैटर के पास होते हैं 90 सेकंड ओपनर न्गवांग चोडेन के गोल्डन डक पर आउट होने के बाद, रित्शी चोडेन को बैटिंग करने आना था, मगर वह पूरी तरह से तैयार नहीं थीं। हेलमेट और ग्लव्स पहने हुए ही पिच की ओर दौड़ीं, और स्क्वायर-लेग अंपायर से बात करने के लिए थोड़ी देर रुकीं।

मौका भांपकर, नेपाल के फील्डर्स इकट्ठा हुए और अंपायरों, सुन मेंग याओ और अंकिता गुहा से अपील की। ​​अजीब हालात के बावजूद, अंपायरों ने अपील सही मानी और रित्शी को आउट दे दिया। जिससे भूटान सिर्फ एक गेंद के बाद 0/2 पर लड़खड़ा गया।

भूटान इसके बाद रिकवर ही नहीं कर पाया और 114 की रनचेज में सिर्फ 62 ही रन बना पाया। नेपाल ने 51 रन से यह मैच जीतकर ग्रुप-डी में टॉप पर पहुंच गया है।

क्रिकेट एसोसिएशेन ऑफ नेपाल ने मांगी माफी हालांकि मैच के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) ने ऑफिशियली इस मुद्दे पर माफी मांगने का अनोखा कदम उठाया। इस विरोध को समझते हुए, CAN ने अपनी टीम के कामों पर गहरा अफसोस जताया।

CAN ने कहा, "आज के मैच के दौरान एक भूटानी बैटर को टाइम-आउट पर आउट करने की घटना क्रिकेट की उन वैल्यूज और स्पिरिट को नहीं दिखाती है, जिन्हें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) बनाए रखने की कोशिश करता है।

नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से, हम इस मामले में अपनी विमेंस नेशनल टीम के कामों के लिए दिल से माफी मांगते हैं। हालांकि आउट क्रिकेट के नियमों के तहत हुआ था, हम मानते हैं कि खेल की स्पिरिट लिखे हुए कानूनों से कहीं ज्यादा है और इसे हर समय हमारे व्यवहार का सेंटर बनना चाहिए।"