नेपाल में खेला जाएगा वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ, 4 स्थान के लिए भिड़ेंगी 8 टीमें; ICC ने किया ऐलान
नेपाल अगले महीने से वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ की मेजबानी करेगा। नेपाल की टीम अपना पहला मुकाबला इटली से खेलेगी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से अमेरिका, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और ओमान ने क्वालीफाई किया है।
आईसीसी ने शुक्रवार को पुष्टि की कि पुरुषों का वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ दिसंबर में नेपाल में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 4 दिसंबर को होगी, जिसमें मेजबान नेपाल का मुकाबला त्रिभुवन यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पर इटली से होगा। इसी दिन, मुलापानी क्रिकेट ग्राउंड पर नामीबिया का सामना युगांडा से होगा। इस प्रतियोगिता में शामिल अन्य चार टीमें कनाडा, कुवैत, जर्सी और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) हैं। ये आठ टीमें 2027 वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफायर में उपलब्ध आखिरी चार स्थानों के लिए मुकाबला करेंगी।
आयरलैंड और वेस्टइंडीज भी मौजूद
10 टीमों वाले इस क्वालीफायर में आयरलैंड और वेस्टइंडीज पहले से ही शामिल हैं। ये दोनों टीमें, वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने वाली आठ टीमों के बाहर, सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीमें हैं (इसमें पूर्ण सदस्य देश और मेजबान दक्षिण अफ़्रीका व जिम्बाब्वे शामिल नहीं हैं)। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से अमेरिका, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और ओमान ने क्वालीफाई किया है।
10 टीमों वाले इस ग्लोबल क्वालीफायर की विजेता टीम सीधे उस वनडे वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में पहुंच जाएगी, जो अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाला है। ग्लोबल क्वालीफायर में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें 'सुपर सीरीज' में प्रवेश करेंगी।
आईसीसी के इस 50 ओवर के शीर्ष टूर्नामेंट की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे और इसका आयोजन दो अक्टूबर से 21 नवंबर तक किया जाएगा। वर्ल्ड कप की टिकटों के लिए भारी मांग है।
आईसीसी ने एक बयान में कहा, ''अब तक टिकटों के लिए एक करोड़ 50 लाख 83 हजार 752 आवेदन मिले हैं जिसके लिए 142 देशों के प्रशंसकों ने 44 लाख 23 हजार 417 पंजीकरण कराए हैं।'' आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने कहा, ''टिकटों की भारी मांग क्रिकेट विश्व कप की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा, पर्यटन स्थल के रूप में अफ्रीका के आकर्षण तथा टूर्नामेंट के आगाज से पहले आईसीसी और उसके साझेदारों की प्रचार गतिविधियों से पैदा हुई उत्सुकता का प्रमाण है।''
भारत का वर्ल्ड कप 2027 शेड्यूल
भारत अपने अभियान की शुरुआत सात अक्टूबर को केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम 10 अक्टूबर को जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारत 14 अक्टूबर को सेंचुरियन (प्रिटोरिया, जिसे अब त्शवाने के नाम से जाना जाता है) में क्वालीफायर टीमों में से एक से भिड़ेगा, जिसके बाद 24 अक्टूबर को नवनिर्मित विक्टोरिया फॉल्स स्टेडियम में सह-मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलेगा। दोनों सेमीफाइनल मैच क्रमशः 17 और 18 नवंबर को केपटाउन और सेंचुरियन में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 21 नवंबर को वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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