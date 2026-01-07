Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Nepal squad for T20 World Cup 2026 announced Sher Malla gets maiden call up
T20 World Cup 2026 के लिए नेपाल की टीम का ऐलान, नए खिलाड़ी को भी दिया है मौका

T20 World Cup 2026 के लिए नेपाल की टीम का ऐलान भी हो गया है। नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसे खिलाड़ी को भी टीम में शामिल किया है, जिसे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव तक नहीं है। एक दम नए नवेले खिलाड़ी को टीम में जगह दी है। 

Jan 07, 2026 11:51 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल है, जिसे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मैच का भी अनुभव नहीं है। भारत और श्रीलंका में फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए ऑफ स्पिनर शेर मल्ला को नेपाल की टीम में जगह मिली है। नेपाल ने ऑलराउंडर बसीर अहमद को भी टीम में शामिल किया है, जबकि कुशल मल्ला को बाहर कर दिया है, जो पिछले साल अक्टूबर में हुए T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में टीम का हिस्सा थे।

टॉप ऑर्डर बैटर रोहित पौडेल लगातार दूसरे T20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम के कप्तान होंगे। वहीं, ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी को उपकप्तानी सौंपी गई है। शेर मल्ला की बात करें तो उन्होंने नेपाल प्रीमियर लीग यानी NPL के 2025 के सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका इनाम उनको मिला है और वह सीधे टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर लिए गए हैं। दस मैचों में 6.50 की इकॉनमी रेट से एनपीएल में शेर मल्ला ने 17 विकेट चटकाए थे और वे सीजन के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज इस लीग में बने थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया था।

टीम में दमदार बल्लेबाज और असरदार ऑलराउंडर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि, गेंदबाजी लेग स्पिनर संदीप लामिछाने के इर्द-गिर्द घूमेगी। ललित राजबंशी, शेरमल्ला और दीपेंद्र सिंह ऐरी के रूप में अन्य स्पिन विकल्प नेपा के पास होंगी। वहीं, करण केसी फास्ट बॉलिंग यूनिट को लीड करेंगे। नंदन यादव, सोमपाल कामी और ऑलराउंडर गुलसन झा भी पेसर की भूमिका में होंगे। 15 सदस्यीय टीम में कई ऑलराउंडर हैं।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नेपाल की टीम

रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी (उप-कप्तान), संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला और लोकेश बाम।

नेपाल की टीम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रुप सी का हिस्सा है, जिसमें वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जैसी ताकतवर टीमें हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और इटली की टीम भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। नेपाल को अपना पहला मैच 8 फरवरी को इंग्लैंड से मुंबई में खेलना है। इसके अलावा 12 फरवरी को मुंबई में ही इटली से भिड़ना है, जबकि 15 फरवरी को वेस्टइंडीज और 17 फरवरी को बांग्लादेश से इसी मैदान पर नेपाल की टीम भिड़ेगी।

