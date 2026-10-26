खिलाड़ियों को NOC देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा लाखों की ‘वसूली’, नेपाल ने लगाया आरोप
खिलाड़ियों को नेपाल प्रीमियर लीग में खेलने की NOC प्रदान करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाखों की ‘वसूली’ नेपाल की लीग के आयोजकों से करना चाह रहा है। 25 हजार डॉलर की फीस की डिमांड एक प्लेयर के लिए पीसीबी ने रखी है।
नेपाल में नेपाल प्रीमियर लीग यानी एनपीएल का आयोजन होना है, जिसमें पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के खेलने की संभावना है। इस बीच इस लीग के आयोजकों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी पर बड़ा आरोप लगाया है। मोहसिन नकवी इस समय पीसीबी के चेयरमैन हैं और सीधे तौर पर उन पर आरोप है कि उनकी चेयरमैनशिप वाले बोर्ड ने नेपाल प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने के लिए प्रति खिलाड़ी 25 हजार यूएस डॉलर (करीब 23.73 लाख रुपये) की मांग एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के एवज में की है।
क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, PCB ने अभी तक खिलाड़ियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है, जबकि जिन लोगों को NoC जारी की जा चुकी है, उनमें से कुछ को बताया गया है कि उनकी खेलने की परमीशन अब 'होल्ड' पर है। इस टी20 लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान साहिबजादा फरहान, हैदर अली, हुनैन शाह, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, हसन अली और उसामा मीर शामिल थे। पीसीबी के फीस वाली वसूली को सुनकर लीग के आयोजकों की समस्या बढ़ चुकी है, क्योंकि आखिरी समय पर पाकिस्तान ने ये डिमांड की है। इतने कम समय में खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट भी जल्दी मिलने की संभावना नहीं होती। शायद इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है।
पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी पहले ही काठमांडू पहुंच गए हैं और अब लीग से एक दिन पहले बिना NoC के चक्केर में फंसे हुए हैं। 26 अक्टूबर से 21 नवंबर तक नेपाल प्रीमियर लीग का आयोजन होना है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की एनओसी होल्ड कर दी है। वहीं, कुछ खिलाड़ी अभी तक नेपाल नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने एनओसी से जुड़े मसले के हल होने तक अपने प्लान रोक दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह पैसे की मांग के बारे में NPL ऑर्गनाइजर के दावे को अलग से वेरिफाई नहीं कर सका। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब ऐसा मुद्दा उठाया गया है।
इससे पहले अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी के फ्रेंचाइजी मालिकों ने भी PCB की NoC जारी करने के लिए हर खिलाड़ी से 25 हजार डॉलर की कथित मांग पर ऐसी ही चिंता जताई थी। उस समय की लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड ने भर्ती के समय फीस का खुलासा नहीं किया था और जब खिलाड़ी को बदलना मुमकिन ऑप्शन नहीं रहा, तब मांग के बारे में बताया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि MLC में ऐसा मुआवजा मांगने वाला PCB अकेला क्रिकेट बोर्ड था। इस मुद्दे पर फ्रेंचाइजी मालिकों ने PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से संपर्क किया। कुछ टीम मालिकों ने तो इस तरीके को 'जबरन वसूली' बताया।
एमएलसी से भी ले चुका है PCB फीस
सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स को रिप्रेजेंट करने वाले हारिस राउफ उस सीजन में MLC में अकेले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे और फ्रेंचाइजी उनके लिए एनओसी फीस देने के लिए मान गई थी। विदेशी लीग के लिए NoC काफी समय से PCB और खिलाड़ियों के बीच झगड़े का एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल बिना मांग के विदेशी बोर्ड को कुछ फीस खिलाड़ियों को एनओसी प्रदान करने के लिए देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीसीबी ने इसे धंधा बना लिया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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