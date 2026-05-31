नेपाल की टीम ने एक बार फिर T20I मैच में ठोक डाले 300+ रन, बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
नेपाल की टीम ने एक बार फिर से T20I मैच में 300 से ज्यादा रन ठोक दिए। इस तरह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल ने बना दिया। टी20 क्रिकेट में किसी अन्य टीम ने एक से ज्यादा बार 300 रन एक पारी में नहीं बनाए हैं।
नेपाल की क्रिकेट टीम आए दिन नए-नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। नेपाल में क्रिकेट को लेकर खासा क्रेज है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेपाल की टीम ने एक बार फिर से T20I मैच में 300 से ज्यादा रन ठोक डाले। इस तरह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल की टीम ने बना दिया। टी20 क्रिकेट में किसी अन्य टीम ने एक से ज्यादा बार 300 रन एक पारी में नहीं बनाए हैं, लेकिन नेपाल की टीम ने ऐसा दूसरी बार कर दिखाया है।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ पांच बार ही ऐसा हुआ है, जब किसी टीम ने टी20 क्रिकेट में 300 से ज्यादा रन एक पारी में बनाए हैं। इनमें से दो बार नाम तो नेपाल की टीम का ही है। एक बार जिम्बाब्वे, एक बार जर्मनी और एक बार इंग्लैंड ने ऐसा किया है। नेपाल ने इससे पहले मंगोलिया की टीम के खिलाफ 27 सितंबर 2023 को 314 रन बनाए थे, जबकि रविवार 31 मई 2026 को चीन के खिलाफ 313 रन नेपाल की टीम ने बनाकर एक नया इतिहास लिख दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीसी ने दो देशों के बीच होने वाले टी20 मैचों को इंटरनेशनल क्रिकेट का दर्जा दिया हुआ है। ऐसे में इन आंकड़ों को इंटरनेशनल क्रिकेट में ही शामिल किया जाएगा।
एशियन गेम्स 2026 के क्वालीफायर मैच सिंगापुर में खेले जा रहे हैं। इसी टूर्नामेंट का पहला मैच चीन और नेपाल के बीच खेला गया। इस मैच में नेपाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 313 रन बना दिए। चीन की टीम महज 92 रन बना सकी और मुकाबला 221 रनों के अंतर से हार गई। रनों के लिहाज से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह सातवीं सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि कई टीमों ने इससे भी ज्यादा अंतर से मुकाबले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हैं।
नेपाल के लिए कुसल भुर्तेल ने 43 गेंदों में 5 चौके और 16 छक्कों की मदद से 129 रनों की पारी खेली। कुसल भुर्तेल एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा। 47 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 85 रनों की पारी कुशल मल्ला ने खेली। उनका स्ट्राइक रेट 180.85 का था। 21 गेंदों में 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से 69 रनों की नाबाद पारी रोहित पौडेल ने खेली। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी में 328.57 का था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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