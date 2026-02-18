नेपाल की टी20 वर्ल्ड कप में पहली जीत पर क्या बोले कप्तान रोहित पौडेल? इस खिलाड़ी की जमकर की तारीफ

इंग्लैंड के खिलाफ नेपाल की टीम बड़ा उलटफेर करने से चूक गई थी, उन्हें 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस मैच ने नेपाल के खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया और उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ जीता।

नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराकर अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान का अंत किया। यह नेपाल की पिछले 12 सालों में टी20 वर्ल्ड कप में पहली जीत है। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ नेपाल की टीम बड़ा उलटफेर करने से चूक गई थी, उन्हें 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस मैच ने नेपाल के खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया और उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ जीता। नेपाल की इस जीत से कप्तान रोहित पौडेल काफी खुश नजर आए, उन्होंने मैच के बाद एक खिलाड़ी की जमकर तारीफ की।

रोहित पौडेल ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, खासकर यह कप्तान के तौर पर मेरा दूसरा वर्ल्ड कप है और आखिरी लीग स्टेज में मेरा पहला गेम जीतना है। इसलिए मुझे लगता है कि यह जीत हमारे लिए बहुत जरूरी थी, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि एक टीम के तौर पर हमारे लिए भी। और जिस तरह से दीपेंद्र ऐरी ने खेला, मुझे लगता है कि वह जबरदस्त था।

(उनके फैंस के लिए जीत का क्या मतलब है) मुझे लगता है कि उनके लिए भी, यह जीत बहुत जरूरी थी क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हमारा गेम देखा था। फैंस पहले से ही यहां थे और फिर उन्होंने टिकट बुक करना शुरू कर दिया और वे फिर से यहां आए। और जिस तरह से हम खेलना चाहते थे, हमने अपना प्लान पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी वे यहां रहे और आखिरी गेम तक हमें सपोर्ट किया। इसलिए मुझे लगता है कि यह गेम, यह जीत उनके लिए भी बहुत जरूरी थी। और आप सोच सकते हैं कि जब हम घर में खेलते हैं, तो क्राउड, और अब हम बाहर खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वे यहां आए हैं, वानखेड़े में आए हैं और हमें सपोर्ट किया है, वह बहुत अच्छा रहा है।

(बॉल के साथ आखिरी 5-6 ओवर में) मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी था, खासकर जिस तरह से उन्होंने पावरप्ले में और फिर बीच के ओवरों में शुरुआत की। तो मुझे लगता है कि उन्हें धीमा करके 170 पर रोकना था, मुझे लगता है कि हमारी डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और कम्युनिकेशन बहुत सिंपल था कि हम कम बाउंड्री रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम विकेट लेने के बजाय डॉट बॉल पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। तो डेथ ओवर्स में यही मेन पॉइंट था।

(चेज में डगमगाने पर नहीं) हां, खासकर यह वह तरीका नहीं था जिस तरह से हम खेलना चाहते थे, लेकिन यह नैचुरली होता है। और हम जानते थे कि जब दीपी दाई और गुलशन बीच में थे, तो वे हमारे लिए गेम खत्म कर देंगे, खासकर जब दोनों सेट थे। दीपी दाई सच में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेला, मुझे लगता है कि वह इसके हकदार थे, आज के मैन ऑफ द मैच। और उनमें बहुत टैलेंट है।

(इंग्लैंड के खिलाफ करीबी गेम ने मदद की?) मुझे लगता है कि इससे बहुत मदद मिली है, खासकर हम जानते थे कि जब प्रेशर की सिचुएशन आती है, तो अपनी नसों को शांत रखना है क्योंकि यह आखिरी स्टेज में बहुत जरूरी है क्योंकि उसी समय, बॉलर और बैट्समैन, दोनों प्रेशर में होते हैं। और अगर आप शांत रहते हैं, और मुझे लगता है कि जब बॉलर मिस करता है, तो उस पर भी बहुत प्रेशर होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमने उस गेम से बहुत कुछ सीखा है। और जिस तरह से दीपी दाई और गुलशन ने आखिरी डेथ ओवर्स में खेला, वह जबरदस्त था।