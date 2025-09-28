Nepal captain Rohit Paudel followed Suryakumar Yadav example dedicate his POM award to the martyrs NEP vs WI Highlights नेपाल के कप्तान ने भी कर दी सूर्यकुमार यादव जैसी हरकत, शहीदों को समर्पित किया अवॉर्ड, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Nepal captain Rohit Paudel followed Suryakumar Yadav example dedicate his POM award to the martyrs NEP vs WI Highlights

नेपाल के कप्तान ने भी कर दी सूर्यकुमार यादव जैसी हरकत, शहीदों को समर्पित किया अवॉर्ड

नेपाल की वेस्टइंडीज के खिलाफ एतिहासिक जीत में हीरो कप्तान रोहित पौडेल रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। यह अवॉर्ड उन्होंने अपने देश के शहीदों को समर्पित किया।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 07:34 AM
share Share
Follow Us on
नेपाल के कप्तान ने भी कर दी सूर्यकुमार यादव जैसी हरकत, शहीदों को समर्पित किया अवॉर्ड

नेपाल क्रिकेट टीम ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने तीन मैच की T20I सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को धूल चटाई। पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने वेस्टइंडीज के सामने 149 रनों का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए 4 बार की यह वर्ल्ड कप चैंपियन टीम 129 ही रन बना सकी। नेपाल ने यह मैच 19 रनों से जीता, यह उनके क्रिकेट इतिहास की किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ पहली जीत है। नेपाल की इस जीत के हीरो कप्तान रोहित पौडेल रहे जिन्होंने 38 रनों की शानदार पारी खेली। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। रोहित ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की तरह यह अवॉर्ड अपने देश के शहीदों को समर्पित किया।

ये भी पढ़ें:एशिया कप फाइनल में आज IND vs PAK भिड़ंत, जानें फ्री में कैसे उठाएं लुत्फ

रोहित पौडेल ने मैच के बाद कहा, “बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट खेलने वाले देश को हराने का लंबा इंतजार, वो भी यूएई में हमारी मेजबानी में हुई सीरीज में। यहां 150-160 का स्कोर बराबर था, पिछली सीरीज को देखें तो टीमें 150-160 का स्कोर बनाकर जीत रही थीं। 80-90 प्रतिशत हमने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, स्पिनर आज शानदार थे और साथ ही अनुभवी करण और सोमपाल भी।"

उन्होंने आगे कहा, “मैं यह पुरस्कार अपने देश में शहीद हुए लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। पिछला महीना हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, इसलिए अगर हम नेपाल के लोगों को थोड़ी सी खुशी दे सकें, तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हमारी सोच बिल्कुल साफ थी, अगर हम यहां आ रहे हैं, तो सीरीज जीतने के लिए ही हैं। हम अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं, हम सही प्रक्रिया अपनाएंगे और आगे जो भी होगा, देखेंगे।”

ये भी पढ़ें:नेपाल क्रिकेट के लिए एतिहासिक दिन! वेस्टइंडीज को हराकर किया बड़ा उलटफेर

सूर्यकुमार यादव ने भी एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराने के बाद पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए सेना को यह जीत समर्पित की थी। रिपोर्ट्स हैं कि उनके इस बयान के चलते सूर्यकुमार यादव पर 30 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है।

Nepal Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |