T20 World Cup 2026 के लिए नेपाल और ओमान ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ एक स्पॉट के लिए है लड़ाई
संक्षेप: नेपाल और ओमान ने बुधवार को एशिया/पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर के ज़रिए आगामी आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली, जो अगले साल भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। कुल 19 टीमें फाइनल हो गई हैं।
नेपाल और ओमान की टीम के लिए बुधवार 15 अक्टूबर का दिन खास रहा। नेपाल की टीम ने लगातार दूसरी बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया है। नेपाल के साथ-साथ ओमान की टीम को भी भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप 2025 के लिए जगह मिली है। नेपाल और ओमान ने एशिया एंड एशिया पेसेफिक क्वालीफायर्स के जरिए मेगा इवेंट के लिए क्वालीफाई किया है। इस तरह अब तक 20 में से 19 टीमों ने इस बार के टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
समोया के खिलाफ यूएई की जीत के साथ और यूएई के गुरुवार को जापान के भिड़ने के साथ तय हो गया कि ओमान और नेपाल की टीम टॉप 3 में फिनिश करेंगी। सुपर सिक्स के मुकाबले से पहले ही आईसीसी ने दोनों के क्वालीफाई किए जाने की पुष्टि कर दी है। यूएई और कतर के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करने वाली टीम नेपाल ने ग्रुप स्टेज का अब तक हर मैच जीता है। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने यूएई के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर जीत दिलाई थी।
ओमान और नेपाल की टीम ने टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है, लेकिन यूएई, जापान, कतर और समोआ की टीम अभी भी एक स्पॉट के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। इनमें से जो भी टीम टॉप 3 में फिनिश करेगी, उसे भी मेगा इवेंट में खेलने का मौका मिलेगा। इसी के साथ सभी 20 टीमों का ऐलान हो जाएगा, जो भारत और श्रीलंका में फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलेंगी। नेपाल की टीम अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है। इसका उदाहरण यही है कि नेपाल की टीम लगातार दूसरे टी20 विश्व कप में खेलती नजर आएगी। हाल ही में अफ्रीका क्वालीफायर्स टीमों का भी ऐलान हुआ था, जो विश्व कप खेलने वाली हैं।