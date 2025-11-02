आज टूटेगा 52 साल से Womens World Cup में चला आ रहा ये सिलसिला, जब फाइनल में नहीं होंगे ये 2 देश
संक्षेप: Womens World Cup के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, जब वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में दो ऐसे देश नहीं होंगे, जिनमें से कोई न कोई देश हर बार फाइनल में पहुंचता रहा है। 52 साल का इतिहास टूटने वाला है।
महिला क्रिकेट इतिहास में आज यानी रविवार 2 नवंबर का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि 52 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कोई भी टीम महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में नहीं होंगी। 1973 से वुमेंस वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और अब तक 12 संस्करण इसके खेले जा चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कोई एक टीम हर बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन 13वें संस्करण के अब एक नया चैंपियन दुनिया को मिलने जा रहा है।
वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां भारत अपने तीसरे विश्व कप फाइनल में खेल रहा है, वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए यह पहला मौका है जब वह विश्व कप फाइनल तक पहुंचा है। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में मात देकर अपने अभियान को नई ऊंचाई दी और पहली बार फाइनल का टिकट हासिल किया।
यह फाइनल सिर्फ दो टीमों के बीच मुकाबला नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत है। दशकों तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा इस टूर्नामेंट पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार और इंग्लैंड ने 4 बार वुमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, लेकिन इस बार दोनों दिग्गज टीमें फाइनल की रेस से बाहर हो गईं, जिससे विश्व क्रिकेट में नई ऊर्जा और संतुलन का संकेत मिला है।
भारत के लिए यह मौका ऐतिहासिक है। 2005 और 2017 में फाइनल तक पहुंचने के बावजूद टीम इंडिया को खिताब नहीं मिल सका था। अब तीसरी बार फाइनल में पहुंचकर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम विश्व कप जीतने के सबसे करीब है। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहली बार फाइनल में पहुंचकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने सेमीफाइनल में ऐतिहासिक पारी खेलकर अपनी टीम को नई ऊर्जा से भरा है। यही वजह है कि 13वें महिला विश्व कप का यह फाइनल क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है, क्योंकि 52 साल बाद अब एक नई टीम विश्व क्रिकेट की रानी बनेगी।